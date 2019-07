Cosa accadrà alle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island? Dopo la rottura di Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone avvenuta nella puntata di lunedì scorso, l'attenzione dei telespettatori è tutta rivolta sui cinque fidanzati e le cinque fidanzate ancora alle prese con il loro percorso televisivo. Ognuno di loro sta attraversando dei momenti difficili, tra dubbi, gelosie e forti attrazioni nei confronti di tentatori o tentatrici.

Tra coloro che appaiono maggiormente in crisi ci sono senza dubbio Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, ognuno dei quali ha scatenato la rabbia del proprio compagno. Lui, fin dalla prima puntata, si è lasciato andare con una tentatrice: prima è stata la volta di Federica Lepanto, alla quale successivamente Massimo ha preferito Elena Cianni. La delusione di Ilaria l'ha portata ad abbassare le difese con il suo bel single Javier Martinez, con il quale ha evidenziato una certa complicità molto gradita dal pubblico. Ma come si evolverà il percorso dei due fidanzati? Stando a quanto riportato dal 'Vicolo delle News', le notizie non sono affatto buone.

Rumors Temptation Island: Ilaria e Massimo si sarebbero lasciati

Dopo l'addio di Arcangelo e Nunzia, anche Ilaria e Massimo sarebbero destinati ad uscire separatamente da Temptation Island. È quanto riporta il portale 'Il Vicolo delle News' secondo il quale la coppia si sarebbe lasciata al termine dell'avventura in Sardegna. La notizia sarebbe stata confermata da una 'talpa' del sito esperto in Gossip, che avrebbe sfruttato alcune amicizie in comune per scoprire l'esito dell'isola delle tentazioni.

Ovviamente solo la messa in onda delle prossime puntate svelerà i dettagli sul loro rapporto, ma gli indizi disseminati fino ad ora sembrano portare proprio in questa direzione: Massimo sembrerebbe avere perso la testa per Elena mentre Ilaria, una delle fidanzate preferite dal pubblico, ha trovato il sostegno in Javier, faticando però a nascondere la delusione per le immagini mostrate da Filippo Bisciglia.

Dubbi sulle altre coppie di Temptation Island

Cresce la curiosità dei telespettatori di Temptation Island, desiderosi di conoscere l'esito dei percorsi delle coppie ancora presenti nel villaggio sardo.

Se Ilaria e Massimo dovrebbero arrivare presto al capolinea, restano molti dubbi sulle sorti di Jessica e Andrea che dovrebbero trovarsi faccia a faccia nella quarta puntata in programma lunedì 15 luglio. Lei ha perso la testa per il single Alessandro, eppure alcuni compaesani della coppia hanno dichiarato di avere visto i due fidanzati insieme in un ristorante della loro città. Tutto tace, invece, in merito al futuro di Cristina e David, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.