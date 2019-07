Si rinnova l'appuntamento in prime time con Temptation Island e questa sera, lunedì 1° luglio, verrà trasmessa la seconda puntata di questa fortunata edizione che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. I colpi di scena non mancheranno anche in questo secondo appuntamento che si preannuncia decisamente denso di novità e che metterà alcune delle coppie protagoniste di questa edizione di fronte ad un vero e proprio 'bivio'.

Gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island di oggi

Nel dettaglio, dalle anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island, apprendiamo che nella puntata in onda oggi su Canale 5, vedremo che Andrea sarà alle prese con un nuovo filmato che riguarda la sua fidanzata Jessica e che si preannuncia scoppiettante.

Lo stesso Filippo, nel momento in cui chiamerà Andrea per mostrargli questo filmato, gli dirà che si tratta di una cosa mai accaduta prima in sei anni di messa in onda del reality show.

A quanto pare, infatti, Jessica si sta lasciando andare sempre di più con il tentatore single che la sta corteggiando dall'altra parte del villaggio e stasera potrebbe arrivare il 'colpo di grazia' finale per il suo fidanzato. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Temptation Island rivelano che anche per Nicola il gioco diventerà sempre più difficile da sostenere.

In questa seconda puntata, infatti, vedremo che il ragazzo verrà messo al cospetto di un filmato dove si vede la sua fidanzata Sabrina entrare all'interno della camera dei ragazzi single del villaggio, dove non sono presenti le telecamere. Cosa sarà successo in quel frangente di tempo dove i ragazzi non erano ripresi?

Nunzia furiosa con il fidanzato Arcangelo

E poi ancora gli spoiler di Temptation Island di oggi rivelano che anche Vittorio entrerà in crisi, perché verrà messo di fronte ad un filmato che riguarda la sua fidanzata Katia, che proprio non si sarebbe mai aspettato.

Occhi puntati anche su Massimo e Ilaria: lui sarà a dir poco furioso nel villaggio dopo aver visto delle immagini compromettenti della sua fidanzata.

'Questa è una ragazzina, io mi sto facendo 200 mila problemi', ripeterà Massimo parlando con gli altri ragazzi del villaggio aggiungendo che la sua fidanzata non si merita nulla. E per finire, le anticipazioni di questa seconda attesissima puntata del reality show delle tentazioni in onda stasera in tv, rivelano che anche Nunzia andrà su tutte le furie per il comportamento del fidanzato Arcangelo: dopo aver visto un filmato che lo riguarda, la ragazza chiederà a Filippo il confronto finale al falò.

Lui accetterà?