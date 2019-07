È tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island che Canale 5 trasmetterà oggi 15 luglio in prima serata. Dopo l'abbandono di Arcangelo Bianca e Nunzia Sansone, avvenuto la scorsa settimana, sono ancora cinque le coppie presenti nel resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Due di esse arriveranno questa sera al falò di confronto, mentre le altre tre si troveranno ancora ad affrontare problemi a causa di gelosie, dubbi e comportamenti inaspettati da parte del rispettivo fidanzato o fidanzata.

Sarà questo il caso di Katia Fanelli che, dopo un inizio di programma all'insegna della sicurezza in se stessa, entrerà in crisi davanti alle immagini del fidanzato Vittorio Collina. Andrea Filomena otterrà finalmente il falò di confronto tanto desiderato, lo stesso che Jessica Battistello gli aveva rifiutato nel corso della puntata d'esordio del docu-reality. Ma non saranno i soli a trovarsi faccia a faccia questa sera.

Temptation Island anticipazioni: previsti due falò di confronto

La scorsa settimana Andrea aveva chiesto a Filippo Bisciglia un nuovo falò di confronto con Jessica, affermando di non poter accettare un nuovo rifiuto. Le anticipazioni di Temptation Island della quarta puntata confermano che oggi 15 luglio il faccia a faccia finalmente ci sarà. Il Filomena non potrà accettare le immagini della sua fidanzata insieme al single Alessandro, per il quale ha perso la testa fin dall'inizio delle riprese.

Per tale ragione chiederà spiegazioni: otterrà le risposte desiderate? Il loro falò non sarà l'unico della quarta puntata: un'altra coppia, infatti, deciderà di confrontarsi e tutto fa pensare che si tratti di David Scarantino e Cristina Incorvaia su richiesta dell'ex cavaliere di Uomini e donne. Lui, che non ha mai negato di essere persona gelosa, non riuscirà a credere ai suoi occhi davanti ai filmati della sua fidanzata con il single Sammy.

Oggi a Temptation Island: Katia Fanelli

Dopo avere indossato i panni della persona 'fotonica', Katia Fanelli cambierà decisamente atteggiamento nella puntata odierna di Temptation Island.

La bionda fidanzata resterà sorpresa dalle immagini di Vittorio Collina e non riuscirà a trattenere le lacrime, tanto da rendere necessario il sostegno delle sue colleghe che proveranno a tirarla su di morale. Brutte sorprese in vista anche per Ilaria Teolis che chioserà contro Massimo Colantoni con un eloquente: "Non lo voglio più". A non essere gradito, infatti, sarà ancora il comportamento di lui con la single Elena.

E anche in questo caso, il falò di confronto potrebbe davvero essere imminente. Non se la passerà bene anche l'ultima coppia presente nel programma ovvero Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Stando ai video di anticipazioni, lei vedrà vedrà un filmato del fidanzato e ammetterà: "Me lo sono voluto io".