Continua l'incredibile successo di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 nel quale sei coppie vivono separate per alcune settimane, mettendo alla prova il proprio amore. Le prime due puntate hanno già mandato in crisi fidanzati e fidanzate e ad avere la peggio sono stati Arcangelo e Nunzia. Dopo il falò di confronto, infatti, questi ultimi hanno deciso di uscire separatamente dal programma anche se, poco dopo, lei è stata protagonista di un inatteso ripensamento.

Sarà proprio questo il punto di partenza della terza puntata in onda lunedì 8 luglio. In essa, Nunzia chiederà di poter rivedere il fidanzato per un falò straordinario nel quale farà un passo indietro, ammettendo i propri errori. Andrea, invece, chiederà a Filippo Bisciglia di convincere Jessica ad accettare il faccia a faccia dopo il rifiuto già ricevuto nel corso della prima puntata.

Temptation Island anticipazioni: Nunzia vuole rivedere Arcangelo

Le anticipazioni della terza puntata di Temtpation Island confermano il passo indietro di Nunzia dopo la rottura con Arcangelo avvenuta lunedì scorso.

A mente fredda, la fidanzata chiederà di poter riparlare con il suo ex, in quanto si renderà conto di avere sbagliato e di voler rimediare agli errori commessi. Come riportato dal video di Witty Tv, il ritorno di fiamma però potrà esserci solo ad una condizione: "Io posso provare a riprovarci ma se c'è la volontà da entrambe le parti. Se c'è una volontà solo mia no". Un passo indietro sarà ancora possibile anche per Arcangelo?

Passando alle altre coppie, Massimo sarà sempre più turbato nel vedere Ilaria flirtare con il single Javier.

Katia ha atteso a lungo il video del suo fidanzato Vittorio e finalmente nella terza puntata verrà accontentata. Le immagini che vedrà, però, non le piaceranno affatto dato che Vittorio sembrerà baciare una delle sue tentatrici. A quel punto la bionda "fotonica" non riuscirà più a trattenere la sua gelosia e rivelerà di essere pronta a scatenare l'inferno.

Andrea chiede un nuovo falò di confronto

La prossima puntata di Temptation Island sancirà una nuova richiesta di confronto da parte di Andrea che non potrà più sopportare le immagini di Jessica insieme al single Alessandro.

Lei aveva già rifiutato il falò di confronto, affermando di avere bisogno di mettersi alla prova, ma dopo averla vista entrare nella casetta dei single, Andrea non vorrà più sentire giustificazioni. Pretenderà da Filippo Bisciglia di poterla incontrare quella sera stessa e di non essere disposto ad accettare un rifiuto da parte sua. E questa volta sembra proprio essere arrivato il momento del chiarimento, tanto che i rumors della vigilia lascerebbero presagire ad una loro uscita dal programma mano nella mano.