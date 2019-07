Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, di cui lunedì 8 luglio verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste per questa edizione. Un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e che sicuramente non deluderà il pubblico da casa, dato che anche questa volta sono previsti dei falò e degli incontri tra le coppie in gara che si stanno mettendo alla prova per capire se quello che provano è vero amore oppure no.

Temptation Island, gli spoiler della terza puntata

Le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island di lunedì prossimo rivelano che Vittorio dopo aver visto degli atteggiamenti poco piacevoli della sua fidanzata all'interno del villaggio dei single, comincerà a farla ingelosire.

Katia, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che in queste settimane di permanenza all'interno del villaggio non ha avuto tempo di pensare al suo fidanzato.

Peccato, però, che nel momento in cui verrà messa di fronte a dei filmati in cui si vede Vittorio che si diverte e si lascia andare un po' troppo con una delle tentatrici del programma, cambierà radicalmente idea. A quanto pare, quindi, la tattica di Vittorio che sta cercando di farla ingelosire a tutti i costi, darà il suo effetto.

Occhi puntati anche sulla bella Sabrina, la quale si è gettata tra le braccia del single tentatore Giulio Raselli, ex protagonista di Uomini e donne. I due si lasceranno andare ancora una volta e approfondiranno questa conoscenza, nonostante i dubbi e le perplessità da parte di Nicola.

Nunzia chiede un nuovo confronto con Arcangelo

E poi ancora le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island rivelano che si tornerà a parlare della coppia composta da Nunzia e Arcangelo.

I due, nel corso della seconda puntata, si sono incontrati al falò finale e hanno scelto di prendere due strade diverse. In questo nuovo appuntamento, però, Nunzia chiederà alla produzione del reality show di poter incontrare nuovamente Arcangelo e quindi di chiarirsi con lui, nonostante abbia baciato una delle tentatrici.

Immancabili le novità anche su un'altra coppia molto discussa di questa edizione: si parla di Andrea e Jessica. Lei aveva rinunciato al primo falò chiesto dal fidanzato dopo una settimana di permanenza nel villaggio.

In questa terza puntata si vedrà che Andrea, ormai esausto dai vari filmati di Jessica, chiederà a Filippo di incontrare una volta per tutte la sua fidanzata al falò per mettere in chiaro la sua posizione. Questa volta Jessica accetterà la richiesta del suo fidanzato oppure andrà avanti per la sua strada?