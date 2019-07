Potrebbe essere un finale di stagione a dir poco inedito quello che attende i telespettatori di Temptation Island, il programma dei record dell'estate 2019. Stando ad insistenti rumors che circolano in rete, infatti, tutte le sei coppie che hanno partecipato al dating show sarebbero giunte al capolinea al termine delle riprese, già conclusesi da qualche settimana nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula in Sardegna.

Tra coloro che non supereranno la prova dovranno quindi essere annoverati anche Cristina Incorvaia e David Scarantino i quali, nella puntata trasmessa lo scorso lunedì 15 luglio, avevano deciso di proseguire insieme il loro percorso, pur tra i dubbi dell'ex dama del Trono Over di Uomini e donne. Analogo epilogo dovrebbe inoltre essere riservato anche agli ultimi fidanzati che ancora non si sono visti nel falò di confronto ovvero Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio.

Rumors Temptation Island: tutte le coppie al capolinea

La notizia è stata riportata dal portale 'Very Inutil People' il quale si è detto certo al 99,9% che tutte le sei coppie che hanno partecipato a Temptation Island si siano lasciate. Oltre ad Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica che hanno annunciato la loro rottura durante il falò di confronto delle scorse settimane, lo stesso epilogo sarebbe riservato a David e Cristina nonostante l'iniziale decisione di uscire insieme.

Sembra che i due siano stati protagonisti di un duro litigio già poco dopo il falò, tanto che la redazione sarebbe intervenuta per placare gli animi. La conferma della rottura è arrivata su Twitter anche da una utente che vive poco distante da Scarantino e che ha affermato come lui sia ora ufficialmente single. L'ex cavaliere starebbe attraversando un periodo difficile, tanto che la persona che abita vicino a lui lo avrebbe visto in lacrime in palestra.

Epilogo negativo anche per le ultime tre coppie

Se la voce resa nota da 'Very Inutil People' si rivelasse corretta, sarebbe negativo anche l'epilogo delle ultime tre coppie che ancora non si sono confrontate a Temptation Island. Mancano, al momento, i falò di confronto di Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, ognuno dei quali nelle prime quattro puntate ha evidenziato dubbi e gelosie.

I rumors della vigilia lascerebbero poche speranze di riconciliazione tra Sabrina e Nicola, soprattutto dopo che lei ha ammesso di considerare la differenza d'età un vero problema per il loro rapporto.

Katia sembra avere fatto un passo indietro nell'ultima puntata, nella quale è apparsa molto scossa davanti alle immagini di Vittorio con la single Vanessa mentre qualche speranza in più potrebbe essere data ad Ilaria e Massimo.

Lui ha ammesso pubblicamente di essere innamorato della fidanzata, perdendo il controllo delle sue azioni dopo avere visto il video di lei con il single Javier. Ma basterà questa consapevolezza per salvare il loro rapporto? Sul web, qualche loro compaesano ha rivelato di averli visti insieme dopo la fine delle riprese anche se sarà necessario vedere l'ultima puntata in programma il 29 luglio per saperne di più.