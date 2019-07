Il 16 settembre partirà la nuova stagione del dating show di Mediaset Uomini e donne: a circa due mesi dall'inizio del programma, già si discute su chi saranno i protagonisti del trono classico di questa stagione. I fan scopriranno chi parteciperà solo all'inizio della nuova edizione del programma, ciò nonostante, i tronisti saranno in studio qualche settimana prima per poter effettuare le prime registrazioni.

Quindi molto probabilmente scopriremo chi saranno i protagonisti della nuova edizione del programma, in quell'occasione.

Ebbene, sul web girano già delle indiscrezioni su chi parteciperà quest'anno. In passato la redazione ha spesso chiamato come tronisti dei vecchi volti di Uomini e Donne, oppure di Temptation Island. Voci sempre più insistenti infatti, suppongono che, stando a tali ipotesi, potrebbe partecipare come tronista l'ex tentatore Alessandro Cannataro.

Alessandro Cannataro tra i probabili tronisti di Uomini e Donne 2019/20

Lo scorso anno Teresa Langella aveva preso parte alla trasmissione di Mediaset in seguito alla sua esperienza a Temptation Island. Secondo alcune indiscrezioni che girano sul web, è molto probabile che Alessandro Cannataro, potrebbe fare lo stesso percorso. Il calciatore infatti, non è stato al centro dell'attenzione di questa edizione di Temptation Island.

Pare infatti che abbia deciso di rifiutare di "tentare" una fidanzata più vecchia di lui.

Cannataro inoltre, è ancora ricordato dai fan di Uomini e Donne in quanto nella precedente edizione, era corteggiatore di Sara Affi Fella, anche se il percorso non è stato particolarmente brillante.

Gli altri probabili tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne

La scelta di Alessandro Cannataro come tronista per la prossima edizione di Uomini e Donne, sarebbe molto probabile dunque, anche se ancora non è stato ufficializzato nulla a riguardo.

In ogni caso, non è soltanto il calciatore tra i favoriti come tronista: tra i nomi più gettonati infatti, pare che ci sia anche l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, Giulio Raselli, attuale tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island. Si parla anche dell'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska, e di Alessandro Zarino, che stando a quanto dichiarato per il magazine ufficiale del dating show, ha smesso di frequentare Jessica Battistello dopo aver concluso le riprese a Temptation Island.

Insomma, in molti sono tra i potenziali tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Ciò nonostante i fan si aspettano sempre la stessa cosa, ovvero che i tronisti che parteciperanno riescano veramente a trovare la loro anima gemella, e non partecipare al programma al solo scopo di farsi pubblicità.