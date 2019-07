Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 luglio come sempre dopo il programma "Vox Populi" su Rai 3 ci raccontano che faremo la conoscenza della mamma di Alex. E ancora, Marina vivrà delle ore di perfetta sintonia insieme al padre mentre il figlio di Roberto confiderà alla moglie di voler assaporare nuovamente la gioia di diventare papà. I dettagli.

Spoiler Un posto al sole di fine luglio

Gli spoiler di Upas delle puntate che andranno in onda la prossima settimana ci raccontano che Vittorio cercherà di dimenticare di aver ceduto alle avances di Anita e si dedicherà completamente alla dolce Alex.

Pubblicità

Pubblicità

Una visita inaspettata a Caffè Vulcano, però, riuscirà nuovamente ad insinuare nel giovane il dubbio sulla prosecuzione di tale relazione. Al locale si presenterà infatti Rosaria (interpretata dall'attrice Titti Nuzzolese) la madre di Alex insieme alla piccola Mia. La donna arriverà al Caffè di Silvia con la scusa di voler vedere dove lavora la figlia ma in realtà vorrà intromettersi nella vita sentimentale della povera Alex.

Pubblicità

Rosaria, oltre a voler conoscere Vittorio, vorrà anche visitare Palazzo Palladini, il luogo in cui dimora la figlia. La caparbia donna riuscirà nel suo intento e si recherà a casa del Del Bue Junior lasciando quest'ultimo visibilmente scioccato. Il poverino, infatti, non riuscirà ad arginare l'esuberanza della mamma della sua fidanzatina che ordinerà anche delle pizze da asporto per pranzare assieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

A far adirare ancor più Vittorio ci penserà Assunta che si presenterà a sorpresa a casa del figlio. La piccola Mia non appena la vedrà l'appellerà come "l'altra suocera" e per il Del Bue sarà davvero troppo in quanto si renderà conto che la situazione gli sta sfuggendo dalle mani.

Le altre trame della settimana prossima

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino al 26 luglio 2019 ci raccontano che il povero Raffaele cadrà nello sconforto quando si renderà conto che il suo amato Diego rischia di rovinarsi per sempre la vita a causa della bella Beatrice.

Otello si renderà invece conto che la lontananza fisica di Teresa ha compromesso per sempre il loro rapporto mentre Marina vivrà delle ore di perfetta sintonia insieme ad Arturo. Giulia, invece, tornerà a Napoli dopo aver trascorso qualche giorno insieme al suo Denis e prenderà una decisione davvero importante.

Gli spoiler, poi, ci raccontano che Roberto Ferri si ritroverà a fare da babysitter alla piccola Irene mentre Filippo e Serena si concederanno una breve gita in barca.

Pubblicità

Infine il Sartori chiederà alla sua sposa di avere un altro bambino ma la Cirillo confiderà al marito di non sentirsi pronta per avere un altro figlio.