Sono giunte le nuovissime anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dopo la trasmissione "Vox Populi" e quindi alle 20.45 circa da lunedì 29 luglio al 2 agosto. Ci sarà un grande ritorno: parliamo di Adele, la mamma di Susanna, questo coinciderà con l'inizio del processo contro Manlio. E ancora, Vittorio scoprirà un segreto familiare della bella Anita mentre Marina cercherà con le unghie e con i denti di dimostrare l'innocenza del povero Arturo. Ecco i dettagli di quello che vedremo.

Spoiler Upas fine luglio-inizio agosto

Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole fino al 2 agosto ci raccontano che Vittorio avrà profondi sensi di colpa per aver tradito la bella Anita Falco. Ciò accadrà proprio quando Rosaria, la mamma di Alex e Mia, prenderà una decisione importante che coinvolgerà entrambe le sue figlie. Patrizio, invece, si ritroverà ad interagire per la prima volta con Roberto Ferri mentre Otello sarà ad un bivio: dovrà scegliere se proseguire la storia d'amore con Teresa o se cedere alla tentazione di una nuova avventura.

Gli spoiler ci raccontano poi che il Del Bue Junior apprenderà di un dramma familiare della Falco del quale era all'oscuro e, proprio per questo motivo, si sentirà ancora più in colpa nei suoi confronti. Intanto tutto sarà pronto per l'imminente processo contro Manlio Picardi mentre Serena deciderà di essere completamente sincera col marito. Chiederà infatti a Filippo di provare a correggere alcuni lati del suo carattere.

Marina vuole aiutare il padre: spoiler di agosto

Gli spoiler di Upas di fine luglio-inizio agosto ci raccontano che l'avvocato Leone non avrà delle buone notizie riguardanti la revisione del processo ai danni di Arturo. La Giordano però, non perderà la speranza e si preparerà a lottare. Intanto Alex dovrà fare i conti con la sua nuova vita alla terrazza insieme alla sorellina mentre Vittorio sarà ancora tormentato da suoi problemi di cuore.

Il processo, intanto, avrà inizio e Manlio non risparmierà paure e ansie per nessuna delle persone coinvolte.

Marina, invece, cercherà con tutte le sue forze di dimostrare l'innocenza del padre e per questo tornerà nel suo vecchio quartiere per parlare con la figlia del testimone. Adele, intanto, cadrà nello sconforto più totale dopo aver rivisto Manlio dopo mesi.

Gli spoiler della soap di Rai 3 ci raccontano poi che il giro in barca promesso ad un gruppo di cinesi rischierà di tramutarsi in tragedia.

Ci sarà infatti un problema alla barca che Serena e Leonardo cercheranno in tutti modi di arginare. Infine mentre Marina non si arrenderà, Renato sarà molto infastidito dall'iniziativa di Nadia di voler andare al mare.