Continua la programmazione estiva della soap Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. Sarà un fine mese all'insegna delle sorprese quello che potranno seguire i telespettatori della serie partenopea. Nelle puntate in onda dal 22 al 26 luglio, infatti, Filippo farà un'inattesa richiesta a Serena ma anche la risposta della Cirillo sarà ben diversa da quanto lui avrebbe voluto ascoltare.

Pubblicità

Pubblicità

Marina sarà molto preoccupata per la situazione di salute di Arturo, che continuerà a non volersi sottoporre alle cure mediche contro il tumore. E per convincere il padre ad accettare il suo aiuto, la Giordano deciderà di chiedere l'intervento dell'avvocato Leone. Raffaele sarà sempre più coinvolto dal periodo difficile di Diego, più che mai fuori controllo dopo la delusione subita dal rifiuto di Beatrice. Sarà Ornella a cercare di aiutare il marito ad evitare di essere oppresso dalla preoccupazione.

Pubblicità

Un posto al sole anticipazioni 22-26 luglio: Marina dall'avvocato

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 22 al 26 luglio rendono noto che Vittorio sarà sempre più confuso sui sentimenti che prova per Anita e Alex. E la situazione andrà complicandosi quando farà un incontro inaspettato al Vulcano, apprendendo delle informazioni inaspettate sulla famiglia della sua fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Marina sarà felice di ospitare il padre in casa e vivrà con lui dei momenti di grande sintonia, almeno fino a quando le condizioni di salute dell'uomo andranno improvvisamente ad aggravarsi. Sarà a questo punto che la Giordano deciderà di correre ai ripari, rivolgendosi all'avvocato Leone per un consiglio. Riuscirà a convincere Arturo a sottoporsi alle cure prima che sia troppo tardi? Di ritorno dalla visita a Denis, Giulia sarà chiamata a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto.

Trame Un posto al sole: cresce la preoccupazione di Raffaele per Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Raffaele proverà ad aiutare Diego in ogni modo possibile ma, quando lui finirà con allontanarsi da tutto e tutti, l'ansia si trasformerà in vero e proprio senso di oppressione e di sconforto. Il portiere di Palazzo Palladini realizzerà che il figlio, sempre più fuori controllo, rischierà di rovinarsi la vita con le sue stesse mani.

Pubblicità

Spaventato per le conseguenze delle azioni di Diego, Raffaele si chiederà come aiutarlo e troverà come sempre il supporto di Ornella. Dopo essersi concentrati per giorni sull'avvio della loro attività, Serena e Filippo decideranno di prendersi un giorno di vacanza in barca. Non ci sarà Irene con loro: la bambina verrà affidata a nonno Roberto che avrà il suo bel da fare a vestire i panni del baby sitter.

Pubblicità

Approfittando del romanticismo del momento, Filippo farà alla moglie una proposta inaspettata, chiedendole di avere un altro bambino. Ma la risposta della Cirillo non sarà quella sperata: sorpresa da una simile idea, rifiuterà l'idea del marito dicendo di non essere ancora pronta ad un simile passo.