Un posto al sole, la soap partenopea seguita sa milioni di telespettatori, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45.

La settimana tra il 22 e il 26 luglio, a quanto dicono le anticipazioni, riserverà altre sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini.

Vittorio ancora confuso, Raffaele angosciato

Vittorio sarà ancora combattuto tra Anita e Alex. Il giovane Del Bue faticherà a prendere una decisione perché i sentimenti che prova per le due ragazze saranno confusi.

Nel corso della settimana, il ragazzo dopo un incontro che farà al Vulcano cercherà di informarsi sulla famiglia di Mia e Alex. Combattuto tra le pressioni di sua madre e la situazione famigliare della sua fidanzata, Vittorio si sentirà in trappola.

Raffaele intanto sarà molto angosciato per Diego che a causa dell'ossessione per Beatrice potrebbe mettere in discussione la sua vita. L'uomo si rivolgerà ad Ornella in cerca di un consiglio ed un sostegno.

Marina avrà la possibilità di ricucire il rapporto con suo padre. I due sembreranno aver raggiunto una bella armonia, ma all'improvviso le condizioni di salute di Arturo si faranno più preoccupanti. La Giordano deciderà di stare accanto all'uomo e di aiutarlo in ogni modo a risolvere la sua situazione.

L'imprenditrice sarà pronta a tutto e deciderà di contattare l'avvocato Leone. Dopo la sua consulenza, dovrà affrontare Arturo per comunicargli la sua decisione.

La giornata di Filippo e Serena non terminerà bene

Giulia sarà in procinto di tornare a Napoli e trascorrerà l'ultima giornata con Denis. Una volta a casa, la donna si ritroverà a fare i conti con se stessa e dovrà prendere una decisione importante e difficile.

Nel frattempo Serena e Filippo decideranno di staccare dalla routine e trascorrere una giornata in barca tutta per loro. In questa occasione lasceranno Irene con un babysitter d'eccezione: Roberto Ferri.

La bambina darà filo da torcere al nonno che si troverà in imbarazzo nel gestire la situazione.

Preso dall'entusiasmo della giornata insieme a sua moglie, Filippo farà a Serena una proposta inaspettata: le dirà di desiderare un altro figlio da lei. La Cirillo, però, dopo un po' di esitazione deciderà di parlare chiaramente con suo marito dicendogli che non si sente ancora pronta ad avere un secondo bambino, almeno per il momento. Come la prenderà il giovane imprenditore?

Otello vivrà un periodo di difficoltà. Il suo comportamento e le rivelazioni che farà nel corso della settimana, faranno intendere che tra lui e Teresa non c'è una distanza solo di tipo geografico ma si tratta di un allontanamento che nasconde un problema maggiore.