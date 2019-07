La programmazione di Un posto al sole proseguirà puntualmente a inizio agosto con interessanti puntate che verranno trasmesse su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 2 agosto prenderà ufficialmente il via il processo contro Manlio Picardi, il padre di Susanna accusato di violenza domestica contro la moglie. E tale avvenimento scatenerà inevitabilmente delle forti emozioni nella fidanzata di Niko e nella madre Adele.

Pubblicità

Pubblicità

Da non perdere di vista anche il ritrovato rapporto tra Marina e Arturo con la Giordano sempre più decisa a trovare le prove per scagionare il padre dalle pesanti accuse di omicidio. Otello dovrà decidere se recarsi, come ogni fine settimana, in visita a Teresa ad Indaca o vivere una nuova avventura. E questa volta la scelta potrebbe avere delle conseguenze proprio sul rapporto con la Diacono.

Trame Un posto al sole: Manlio a processo

Stando a quanto riportano le anticipazioni di un posto al sole relative alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Vittorio continuerà ad essere indeciso tra i sentimenti che prova per Alex e la forte attrazione per Anita.

Pubblicità

La situazione per lui andrà ulteriormente complicandosi a causa dell'intromissione della madre di Alex e Mia, e la scoperta di una realtà familiare non certo facile. Tale novità renderà ancora più difficile la confessione alla fidanzata. Otello si troverà davanti ad un aut aut che potrebbe avere delle conseguenze nel rapporto con Teresa. L'ex vigile, infatti, dovrà decidere tra la solita visita alla moglie o una nuova avventura legata alla sua passione per i motori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Ma, proprio quando sceglierà quest'ultima opzione, accadrà un imprevisto: Otello rientrerà in anticipo dal motoraduno. Quale sarà il motivo? Arriverà il giorno dell'inizio del processo di Manlio Picardi, fatto che causerà l'inevitabile apprensione di Susanna e di Adele. E proprio quest'ultima, cadrà nello sconforto rivedendo il marito in tribunale.

Un posto al sole anticipazioni: Marina non si arrende

Non ci sarà da annoiarsi nelle puntate di Un posto al sole di fine luglio e inizio agosto che sanciranno anche nuovi problemi per Filippo e Serena.

Quest'ultima tenterà di essere sincera con il marito, invitandolo a correggere alcuni lati del suo carattere che lei fatica ad accettare. Ma gli imprevisti non riguarderanno solo la vita privata. La Cirillo, infatti, accompagnerà un gruppo di cinesi nella barca a vela insieme a Leonardo. Tale trasferta rischierà di trasformarsi in tragedia e la coppia dovrà fare squadra per evitare che accada il peggio.

Pubblicità

Marina sarà più che mai decisa a dare giustizia al padre, trovando il modo di scagionarlo dalle accuse di omicidio. Nonostante il parere contrario dell'avvocato Leone, la Giordano si recherà così nel suo vecchio quartiere per confrontarsi con la figlia del testimone, che molti anni prima aveva incastrato Arturo. Nel frattempo, quest'ultimo ritroverà il suo vecchi amico Raffaele, il quale gli riconfermerà l'affetto di un tempo.