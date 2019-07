Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina, anche se è doveroso chiarire che la sua presenza all'interno della soap sarà solo off screen; questo vuol dire che sarà citata e non presente fisicamente sullo schermo. A distanza esatta di un anno dalla sua ultima apparizione nella soap, e a sei mesi dall'episodio in cui veniva spiegato, in modo abbastanza sbrigativo, che Teresa aveva deciso di stare a Indica accanto a suo padre, ricomparirà il suo personaggio, anche se solo attraverso i racconti di Otello.

Quest'ultimo, rimasto solo a Napoli, si troverà a dover decidere se partecipare o meno al motoraduno, sua grande passione, seconda solo all'amore per Teresina. È importante ricordare che Teresa non vedeva di buon occhio che suo marito, alla sua età, partecipasse a certi eventi e questo espediente narrativo permetterà di tornare a parlare della donna. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un Posto al Sole, relative a questa appassionante vicenda.

Teresa non tornerà a Un posto al sole

La questione è stata affrontata più volte, ma è giusto ribadire il concetto per chi si fosse perso qualche episodio: Teresa Diacono (Carmen Scivittaro) non tornerà a Un posto al sole. Il suo posto nella sigla, e come regular del cast, è stato preso da Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). L'attrice, in seguito alla scomparsa del fratello, ha deciso di abbandonare il set e a oggi non è previsto un suo rientro, né tantomeno un re-casting del suo personaggio.

Dopo questa doverosa premessa, va detto che nei prossimi episodi ci sarà una storyline dedicata ad Otello (Lucio Allocca) e la presenza di Teresa aleggerà sulla soap, ma lei non comparirà. Non c'è dato sapere se Teresina si paleserà attraverso qualche ricordo o telefonata, ma di sicuro non sarà presente fisicamente sul set.

La scelta di Otello

Nei prossimi episodi verrà mostrata la sofferenza di Otello causata dalla lontananza della sua amata Teresina e verrà svelato che la loro separazione è ben più grave di quanto possa sembrare.

Negli episodi successivi, Otello avrà la possibilità di realizzare il suo sogno di partecipare al motoraduno, sua grande passione da sempre. Teresina però non ha mai visto di buon occhio che il marito alla sua età partecipasse a questo evento, ebbene Otello dovrà scegliere tra la sua passione per le moto e Teresina. L'uomo, almeno inizialmente, deciderà di partecipare al motoraduno, ma rientrerà poco prima del previsto.

Non è chiaro se il suo sia un semplice ravvedimento e sceglierà di accontentare la moglie seppur lontana o se accadrà qualcosa di grave che lo spingerà a rientrare in modo anticipato.