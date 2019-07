Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina Diacono, 'scomparsa' dalla soap da circa un anno, ma rimasta sempre nel cuore dei fan. Attorno al personaggio di Teresa si era creato una sorta di alone di mistero e il fatto che nelle sue ultime apparizioni fosse sembrata dimagrita e sciupata aveva generato voci incontrollabili su presunte malattie di Carmen Scivittaro.

In realtà l'attrice è in perfetta salute ma in seguito a un grave lutto familiare avrebbe semplicemente deciso di allontanarsi dal set di Upas. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare della decisione della donna e delle motivazioni che l'hanno portata ad abbandonare, in un modo così imprevisto, Otello e i suoi familiari. Di seguito le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda fino al 26 luglio, relative a questa drammatica storyline.

La lunga assenza di Teresa

Nell'ultimo anno, la domanda "che fine ha fatto Teresa?" era diventata un vero e proprio tormentone per i fan di Un posto al sole che si chiedevano cosa fosse accaduto alla loro beniamina. A Febbraio Otello (Lucio Allocca), ha dato una risposta che però gli spettatori hanno ritenuto poco soddisfacente. A quanto pare, Teresa aveva deciso di restare ad Indica accanto al padre, senza nessuna forte motivazione, ma semplicemente perché le andava così.

Nei prossimi episodi si tornerà finalmente ad affrontare l'argomento e ci verranno fornite maggiori informazioni riguardo a questa misteriosa vicenda.

Otello disperato

Dopo una storyline dai toni decisamente leggeri, in cui Otello si è divertito a diventare una sorta di eroe del web, verrà approfondito lo stato emotivo del personaggio e ci verrà spiegato quali sono i reali sentimenti dell'ex vigile Testa.

L'uomo apparirà molto provato a causa della lunga assenza della sua amata Teresina, inoltre farà alcune rivelazioni che chiariranno che la loro separazione va ben oltre la semplice lontananza geografica. A un anno esatto dall'ultima apparizione di Teresa nella soap, probabilmente verrà messa, una volta per tutte, la parola fine a questa vicenda.

Teresa non ritorna

Per quanto riguarda il personaggio di Teresa Diacono non ci sono informazioni su un suo eventuale ritorno nella soap, anzi le anticipazioni attuali non lasciano presagire nulla di buono.

Inoltre va ricordato che da poco il suo posto nella sigla e nel cast è stato preso da Vittorio Del Bue (Amato Alessandro D'Auria) personaggio presente da diversi anni e destinato a diventare una colonna portante della soap opera Un posto al sole.