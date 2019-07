Proseguirà per quasi tutta l'estate l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 5 al 9 agosto 2019 come sempre in prima visione assoluta. Anche in questi nuovi episodi non mancheranno i colpi di scena, molti dei quali potrebbero lasciare senza parole il pubblico da casa. In primis vedremo che Serena, sempre più disposta a mettere al primo posto la sua famiglia, prenderà una decisione a dir poco inaspettata, che lascerà senza parole anche il suo compagno Filippo.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2019

Occhi puntati anche su Alex, la quale in queste nuove puntate di Un posto al sole dovrà fare i conti con un periodo decisamente molto complicato della sua vita.

La ragazza, infatti, si sente sempre più stressata sia perché le cose sul lavoro non vanno proprio nel migliore dei modi ma anche per la convivenza decisamente forzata con sua sorella Mia e infine perché sta vivendo questa crisi di coppia con Vittorio, che la rende particolarmente vulnerabile.

E a proposito di Vittorio, vedremo che anche nelle puntate della prossima settimana, il ragazzo continuerà ad essere 'vittima' delle avances da parte di Anita, che non lo lasciano per nulla indifferente e che lo mettono in una situazione di grande difficoltà.

I nuovi episodi della soap saranno fondamentali anche per Alberto, il quale presentandosi a sorpresa a casa di Marina, potrebbe finalmente scoprire qual è il vero rapporto che lega la donna ad Arturo. Nel frattempo tra Nadia e Renato continuano le divergenze, che ormai sembrano essere all'ordine del giorno e proprio per questo motivo vedremo che l'uomo comincerà ad apprezzare le qualità di un'altra donna che non lo lasciano indifferenti.

Arriva la scelta finale di Patrizio

Alex, intanto, sembra non riuscire ad affrontare questo momento di crisi e non è più sicura di riuscire a gestire l'intera situazione. Alberto, invece, dopo aver scoperto che in realtà il giardiniere è il padre di Marina, cerca in tutti i modi di studiare e mettere a punto un piano che riesca a far girare questa situazione a suo favore. Riuscirà ancora una volta ad avere la meglio?

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 9 agosto, inoltre, rivelano che Cerruti si sente depresso perché ritiene che si sia lasciato sfuggire l'uomo della sua vita ma non sa che ben presto verrà ripagato con una sorpresa a dir poco clamorosa, che lo renderà felicissimo. Il colpo di scena di questa nuova settimana della soap avrà a che fare con Patrizio, il quale dopo numerosi alti e bassi riuscirà finalmente a prendere una decisione e a fare una scelta tra Alex e Anita.