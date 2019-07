Le anticipazioni Una vita delle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2019 su Canale 5,raccontano che Blanca e Diego continueranno a cercare disperatamente Moises, ora che sono certi sia vivo. Inigo e Flora riveleranno ai vicini di Acacias la vera natura del loro rapporto, mentre Rosina indagherà sullo strano comportamento dei domestici in soffitta. Inoltre Blanca perderà completamente la testa, arrivando a sequestrare Ursula nel camposanto, pronta ad ucciderla.

Una Vita, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Ursula ingannata

Nelle puntate di Una Vita su Canale 5 in onda la prossima settimana, Luis invierà una lettera ad Esteban nella quale sono contenute importanti informazioni. Nel frattempo, Flora sarà intenzionata a salvare Paquito dal licenziamento e tenterà quindi di riscattarlo agli occhi degli abitanti Acacias. Blanca, ormai certa di essere stata ingannata da sua madre, macchinerà un piano per farle confessare tutta la verità riguardo Moises.

La sventurata farà credere a sua madre di essersi convinta di aver dato alla luce una bambina poi deceduta, pregandola di recarsi con lei al cimitero per pregare sulla tomba della piccola. Nella puntata di Una Vita in onda martedì 30 luglio, Leonor scoprirà che l'uomo che si è messo in contatto con Pena è un assassino molto pericoloso. Rosina invece, capirà che i domestici le stanno nascondendo qualcosa dopo averli sentiti complottare sottovoce.

Puntate di Una Vita: Flora e Inigo non sono marito e moglie

Le anticipazioni di Una Vita di mercoledì 31 luglio raccontano che ci sarà una festa organizzata alla Deliciosa. In quell'occasione, Flora ed Inigo, facendosi coraggio, diranno la verità sulla loro relazione: sono fratello e sorella e non marito e moglie. Blanca continuerà a portare avanti il suo piano ai danni di Ursula, decisa a distruggerla una volta per tutte.

Una volta arrivate al cimitero, Ursula non perderà tempo per umiliare la figlia, rimproverandola di non aver pianto abbastanza per la morte della sua piccola. Blanca fingerà di stare al gioco ma, con un gesto repentino, tramortirà Ursula rinchiudendola poi nel Pantheon del cimitero. Qui, dopo averle gridato in faccia tutta la sua rabbia, tenterà di farle confessare la verità sul Moises, ma la Dicenta non aprirà bocca.

Diego e Samuel fermano Blanca

Fuori controllo, Blanca sarà sul punto di uccidere sua madre. Proprio in quel momento irromperanno i fratelli Alday che, allarmati dall'assenza prolungata delle due donne, si sono messi sulle loro tracce. Diego e Samuel riusciranno a fermare la furia di Blanca. Rosina, nella puntata di Una Vita dell'1 agosto, scoprirà cosa stanno combinando i domestici. Jacinto ha iniziato a vendere le erbe allucinogene che coltiva nel suo giardino.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita si chiudono con l'episodio di venerdì 2 agosto, nel quale Ursula manifesterà l'intenzione di denunciare alla Guardia civile sua figlia, rea di aver tentato di ucciderla. Lo scopo della dark lady è dimostrare che la giovane è pazza e dunque farla internare in manicomio.