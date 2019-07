Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto confermano il peggioramento delle condizioni di salute di Arturo Valverde: l'uomo sarà prossimo alla cecità completa e mediterà il suicidio, continuando a tacere a Silvia la gravità della situazione. Dopo avere scoperto che Moises è vivo, Blanca non riuscirà a pazientare per incastrare Ursula e scoprire da lei la verità.

Pubblicità

Pubblicità

E, per obbligarla a parlare, la porterà in un cimitero dove la rinchiuderà nel Pantheon della famiglia Alday. Ma qui, ben presto, la situazione sfuggirà di mano ad entrambe, tanto che solo l'intervento in extremis di Samuel eviterà la loro morte. La vera identità di Peña verrà svelata anche se l'uomo continuerà a mentire per il timore di subire la vendetta di un pericoloso indiano.

Una Vita anticipazioni: Blanca rapisce Ursula

Saranno puntate ricche di suspense quelle che i telespettatori di Una Vita potranno seguire la prossima settimana sulle reti Mediaset.

Pubblicità

Nel periodo compreso dal 29 luglio al 3 agosto, Blanca perderà il controllo tentando di uccidere la madre. Quando Ursula la sorprenderà con un coltello in mano, la giovane Dicenta fingerà di essere pronta a suicidarsi. Ma la vendetta non dovrà attendere a lungo e Blanca compirà una nuova mossa per obbligare la terribile madre a confessare dove si trova Moises. La convincerà, quindi, a recarsi insieme a lei nel cimitero e qui la colpirà, facendole perdere i sensi e rinchiudendola nel Pantheon di proprietà della famiglia Alday.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Al suo risveglio, Ursula si troverà legata davanti ad una Blanca furiosa. Ma neppure davanti alle domande insistenti della donna, la dark lady confesserà il suo coinvolgimento nella sparizione di Moises. La situazione sfuggirà presto di mano a madre e figlia, tanto che l'edificio verrà presto invaso dalle fiamme. Solo l'intervento provvidenziale di Samuel eviterà il peggio e successivamente il giovane Alday rifiuterà di testimoniare a sfavore della moglie, salvandola dal trasferimento in manicomio.

Trame Una Vita: Arturo medita il suicidio

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Arturo continuerà a mentire a Silvia, favorendo persino la sua partenza per l'Italia. A nulla servirà il tentativo della donna di capire da Augustina cosa stia accadendo: la domestica non tradirà il colonnello, evitando di rivelare che si trova ormai prossimo alla cecità. Consapevole di avere poco tempo a disposizione, Arturo mediterà così di togliersi la vita.

Pubblicità

Dopo avere scoperto che Peña non ha mai perso la memoria come gli ha fatto credere, Flora e Iñigo organizzeranno una festa alla Deliciosa e informeranno gli ospiti di essere fratello e sorella. Peña, che aveva mentito per sottrarsi alla vendetta di un pericoloso indiano, continuerà a nascondere la sua identità ma le parole non basteranno ai due fratelli, che gli offriranno persino la proprietà del locale.