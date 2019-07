Una vita, la soap spagnola firmata da Aurora Guerra, non andrà in vacanza e continuerà a stupire gli affezionati telespettatori anche per la settimana che va dal 12 al 18 agosto. Le anticipazioni della settimana di Ferragosto affermano che dopo l'arresto di Samuel tutti saranno sconvolti e anche Felipe si recherà alla stazione di polizia per capire meglio l'accaduto.

Silvia viene rapita

Esteban confesserà ad Arturo i suoi sentimenti per Silvia, ma tra i due non ci sarà competizione: il ragazzo gli augurerà solo di essere felici insieme.

Nel frattempo Silvia verrà rapita dallo sconosciuto che la seguiva. Ursula chiederà a Carmen di preparare le valigie: la donna sarà davvero decisa a lasciare Acacias. Diego intanto accuserà la donna di essere responsabile della morte di Jaime.

Intanto Arturo aspetterà inutilmente l'arrivo di Silvia, domandandosi come mai la donna non si presenti al loro appuntamento. Più tardi il colonnello e l'Alvarez-Hermoso capiranno che Silvia è scomparsa.

Le anticipazioni rivelano che si vedrà la donna rinchiusa in una stanza e imbavagliata.

Blanca approfitterà della mancanza di Ursula per cercare degli indizi contro di lei, mentre Cesareo scoprirà che qualcuno continuerà ad osservare la Deliciosa. Nel frattempo i servi gli prepareranno una festa di benvenuto, ma lui finirà per non apprezzare il gesto. Nel corso della serata, Rosina verrà avvicinata da Eva, mentre quest'ultima sarà invitata con Nacho a mangiare delle prugne nel giardino dell'Hidalgo.

Flora penserà a come fare perché Leonor torni a fidarsi ancora di suo fratello Iñigo. Intanto Arturo contatterà Esteban attraverso Liberto per far sì che l'uomo rintracci Silvia. Più tardi, tutte le donne saranno decise ad aiutare nella ricerca della scomparsa. Questa, nel frattempo, sarà ancora tenuta legata e imbavagliata in una stanza.

Licia annuncerà il ritorno a Salamanca, mentre Peña impugnerà una pistola carica.

Blanca confiderà a Leonor di aver scoperto tra le cose di Samuel, degli effetti personali di Jaime. Diego comincerà a pensare alla sepoltura di suo padre di cui avrà da poco ritrovato il corpo, mentre Samuel sarà aggredito dai suoi ricordi.

Intanto l'indiano continuerà a girare intorno a Peña e Flora deciderà di dargli la chiave per farlo tornare alla Deliciosa. Iñigo farà ragionare la sorella, dicendole che avrà messo in pericolo Peña e lei correrà a salvarlo, ma resterà anche lei ostaggio dell'indiano.

Mentre Esteban si recherà da Arturo per aiutarlo nelle ricerche di Silvia, questi riceverà una lettera di addio da parte della donna. Il colonnello capirà subito che è stata scritta sotto costrizione.

Diego intanto si recherà da Samuel per interrogarlo, lui si difenderà ma ormai avrà perso la sua fiducia. All'improvviso Samuel scoprirà una falla nel piano di Ursula: il fermacarte. Intanto Flora riuscirà ad impedire una strategia, ma l'indiano resterà ferito.

Il colonnello si confiderà con Esteban, raccontandogli della sua cecità. Nel corso della settimana si scoprirà l'identità del rapitore di Silvia: si tratterà di Blasco. Diego e Blanca saranno in ansia per Moises domandandosi come starà il bambino.