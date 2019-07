Andrà in onda oggi 13 luglio in prima serata una nuova puntata di Una vita, la telenovela spagnola ambientata nel palazzo cittadino di Acacias 38. L'orario sarà lo stesso delle scorse settimane e potrà beneficiare della sospensione de Il Segreto: Blanca, Diego e vicini troveranno spazio su Rete 4 a partire dalle ore 21:30 circa e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa, quando lasceranno spazio al film "Gli uccelli".

Sarà una puntata ancora caratterizzata dalle manipolazioni di Cristina Novoa, che sfrutterà a proprio vantaggio il senso di colpa di Blanca, Celia e Carmen. Ma lo strano cambiamento nella moglie comincerà a far nascere qualche sospetto in Felipe. Diego continuerà ad essere certo che Moises sia sopravvissuto, come la sua amata ha sempre dichiarato. Il tentativo di confrontarsi con lei, però, non darà l'esito sperato.

Una Vita anticipazioni: Blanca non crede alle parole di Diego

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita sulla puntata serale odierna, Diego rifletterà sulle parole di Aurelia: la contadina gli aveva rivelato di non avere tagliato il cordone ombelicale poco dopo il parto, fatto che confermerebbe l'intervento di una terza persona. Il giovane Alday penserà che sia giunto il momento di informare Blanca di quanto scoperto ma la sua confessione non darà l'esito sperato.

Sempre più succube delle manipolazioni della Novoa, la Dicenta non crederà alla versione dei fatti di Diego riguardante i momenti successivi al parto. Per questo motivo lo caccerà senza esitazione e il suo comportamento diventerà terreno fertile per la richiesta di Samuel al fratello: a suo dire, Blanca dovrà essere rinchiusa in una clinica di igiene mentale per essere curata nel migliore dei modi.

Nonostante i problemi di salute, Arturo continuerà ad impegnarsi per riportare a casa i compatrioti all'estero. Lui, Silvia ed Esteban si accingeranno a fare i nomi di coloro che potranno essere aiutati.

Cilia e Carmen plagiate da Cristina

Blanca non sarà l'unica a subire le conseguenze delle manipolazioni di Cristina Novoa. Le anticipazioni di Una Vita di oggi, 13 luglio, confermano che la finta religiosa farà leva sul senso di colpa di Carmen e Cilia, le quali cominceranno a comportarsi in maniera fredda e distaccata con Riera e Felipe.

E proprio quest'ultimo noterà il cambiamento nella moglie, scoprendo che esso è avvenuto dopo il colloquio con la Novoa. Riera, invece, informerà Carmen di essere pronto a sfruttare il passato di Ursula se dovesse accadere qualcosa alla domestica. Quest'ultima resterà colpita da tali parole e lo bacerà. Flora spiegherà a Peña di avere avvelenato, per errore, la torta che lui ha mangiato. Ma il giovane la stupirà rivelandole di non avere mai toccato il dolce.

Sollevata da quanto scoperto, Flora darà un bacio sulla guancia al suo collaboratore e Paquito sarà testimone di tale scena.