Continua la programmazione serale di Una vita, che anche oggi 20 luglio andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:30. Forte dell'assenza de Il Segreto, relegato al solo palinsesto pomeridiano di Canale 5, la telenovela ambientata ad Acacias 38 potrà così essere trasmessa per più di due ore, terminando alle ore 23:40 circa (quando lascerà spazio al film 'I laureati'). L'appuntamento odierno sarà ampiamente caratterizzato dalla scoperta di Diego, finalmente convinto che il piccolo Moises sia vivo.

Il ritrovamento del chiama angeli in convento sarà l'ultimo tassello di questo complicato puzzle ordito dalla terribile Ursula. Arriverà quindi il momento di confessare a Blanca la verità, proprio mentre la giovane si preparerà a subire l'ennesima manipolazione della madre, accettando di trasferirsi in clinica. E in tutte queste complicazioni, la dark lady si appresterà a compiere la sua vendetta nei confronti di chi l'ha tradita.

Serale Una Vita: Diego vuole dire la verità a Blanca

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita della puntata serale odierna, Samuel e Diego si confronteranno con Felipe e Leonor in merito alla scoperta da loro effettuata. Moises, che era stato nascosto in un convento adibito ad orfanotrofio, è sicuramente vivo come Blanca ha sempre sostenuto. I due fratelli aggiungeranno di essere certi che Ursula sia al corrente del nuovo luogo in cui il neonato è stato nascosto e di voler confessare a Blanca subito questa incredibile notizia.

Nel frattempo, però, la dark lady continuerà a portare avanti le sue manipolazioni nei confronti della figlia, la quale si appresterà a recarsi in una clinica di salute mentale. Sarà Samuel a cercare di aprire gli occhi alla moglie. Rendendosi conto di essere stato usato da Ursula, il fratello di Diego farà un passo indietro, provando a convincere Blanca a rifiutare tale trasferimento.

Una Vita anticipazioni: Ursula vuole vendicarsi di Carmen

Gli intrighi di Ursula non si limiteranno alla figlia Blanca.

Le anticipazioni di Una Vita di oggi 20 luglio rivelano, infatti, che la terribile Dicenta sarà furiosa con Carmen, colpevole di avere spiattellato a Diego i suoi sospetti. Sarà così che la dark lady convincerà la domestica a seguirla in strada, in una zona particolarmente buia. Qui le due donne verranno pedinate da un uomo armato di coltello che userà l'arma proprio contro Carmen. Accadrà il peggio?

Per quanto riguarda gli abitanti di Acacias 38, Arturo riceverà una terribile notizia dal dottore: non potrà sottoporsi all'operazione alla cataratta, fino a quando la sua cecità sarà totale. Il colonnello continuerà a mantenere il segreto con Silvia, la quale non riuscirà a giustificare il cambiamento nell'amato. Iñigo avrà un duro confronto con Flora, rimproverandola per il bacio da lei scambiato con Paquito e ora diventato oggetto di chiacchiere in tutto il quartiere.