Rete 4 trasmetterà oggi 6 luglio una nuova maxi puntata della telenovela Una vita. Essa andrà in onda dalle ore 21:30 e proseguirà fino alle ore 23:45, occupando anche lo spazio lasciato libero da Il Segreto (che per il momento occuperà solo la fascia pomeridiana di Canale 5, dal lunedì al venerdì). La puntata odierna sarà ampiamente dedicata alla confusione nella mente di Blanca, sempre più manipolata dalla bigotta Cristina Novoa che la spingerà a riavvicinarsi a Samuel e Ursula.

Tali novità, però, non piaceranno affatto a Diego che cercherà di correre ai ripari. Lolita non otterrà il permesso di partire per Parigi insieme ad Antonito mentre Arturo si sentirà poco bene, tanto che Silvia tenterà di posticipare il trasferimento a casa degli Alvarez-Hermoso.

Una Vita anticipazioni: Blanca vuole tornare con Samuel

Nella puntata serale di Una Vita, Blanca sarà messa duramente alla prova dalle pressioni di Cristina. La figlia di Ursula chiederà scusa a Samuel per il suo comportamento avuto in passato e gli chiederà di tornare ad essere una coppia.

Consapevole dei sentimenti che prova la moglie, però, il giovane la respingerà. Sarà poi la volta di Ursula che otterrà le scuse della figlia causando la preoccupazione di Diego. Quest'ultimo si renderà conto che l'amata si comporterà in maniera insensata, soprattutto quando verrà a sapere della proposta da lei fatta a Samuel. Per tale ragione, mediterà di portarla via dal quartiere ma lei non approverà tale progetto. Al contrario, minaccerà di uccidersi se lui non la lascerà in pace. A questo punto sarà Ursula ad intervenire, convincendo la figlia a non compiere gesti azzardati e chiedendo a Diego di allontanarsi subito da casa.

Serale Una Vita 6 luglio: peggiora la salute di Arturo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita di stasera, Paquito organizzerà un appuntamento segreto per Flora e Inigo, credendo che debbano risolvere dei problemi di coppia. Solo al momento dell'incontro, i due pasticceri si renderanno conto delle vere intenzioni del giovane. Arturo continuerà a sentirsi poco bene e, in seguito ad un nuovo malore, Silvia tenterà di posticipare il trasferimento a casa di Celia e Felipe.

Sarà però lo stesso colonnello a convincerla di stare bene e a chiedere di non rimandare i precedenti progetti. Trini cercherà di convincere Ramon a non causare problemi a Lolita e Antonito, autorizzando la domestica ad andare a Parigi. Davanti all'ennesimo rifiuto del padre, sarà proprio Antonito a metterlo davanti ad un aut aut: o permetterà anche alla domestica di andare in Francia o lui resterà a casa. Cristina Novoa continuerà a manipolare Blanca e la convincerà a compiere una nuova mossa per ottenere la redenzione dai suoi peccati.