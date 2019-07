Succose anticipazioni giungono dalle puntate di Una vita che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 luglio sulle reti Mediaset. Anche per la prossima settimana, infatti, risulta confermato l'appuntamento pre-festivo in prima serata su Rete 4, che continuerà ad occupare lo spazio lasciato libero da Il Segreto. Nelle trame in questione, Diego riuscirà a parlare con Blanca e le aprirà gli occhi su quanto da lui scoperto: non ci saranno più dubbi sul fatto che Moises sia vivo e la giovane Dicenta giurerà vendetta contro Ursula, colpevole di averle sottratto il neonato poco dopo la nascita.

Pubblicità

Pubblicità

E mentre i due protagonisti della telenovela spagnola mediteranno un piano per smascherare la dark lady, quest'ultima si troverà in una situazione complicata dopo che il suo legame con Cristina Novoa diventerà di dominio pubblico. Le novità delle prossime puntate riguarderanno anche Arturo, sempre più prossimo alla cecità, e una rivelazione legata a Peña.

Una Vita anticipazioni: Blanca scopre che Moises è vivo

Le anticipazioni di Una Vita dal 22 al 27 luglio partono con il confronto di Samuel e Diego con Felipe e Leonor.

Pubblicità

I due fratelli annunceranno agli amici che Moises è vivo, spiegandogli le dinamiche che li hanno portati a giungere a questa conclusione. Nel frattempo, Blanca verrà convinta a tardare la sua partenza e Diego avrà così la possibilità di informarla della migliore notizia possibile: ha trovato il chiama angeli di Moises e non ha più dubbi sul fatto che il neonato sia ancora vivo. Messa davanti alla verità, la giovane Dicenta sembrerà finalmente riprendere il contatto con la realtà e crederà alla versione dei fatti dell'amato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Si renderà disponibile quindi ad elaborare un piano per incastrare Ursula, colpevole di avere rapito il bambino poco dopo la sua nascita. Per tale ragione farà ritorno ad Acacias 38 e accetterà di stare con la madre, pur faticando a nascondere l'odio che nutre per lei.

Trame prossime puntate Una Vita: Riera aiuta Diego

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Ursula si renderà conto che Carmen ha avuto un ruolo determinante nella scoperta della verità su Moises.

Mediterà vendetta contro di lei e, approfittando di un'uscita in strada della donna, la farà ferire alla mano da uno scagnozzo. Riera non ci metterà molto a capire il ruolo avuto dalla Dicenta in questo gesto violento e giurerà vendetta. Ciò porterà ad un accordo tra lui e Diego: quest'ultimo lo aiuterà nella lotta contro Ursula e in cambio Riera parteciperà alle ricerche di Moises. Ma i problemi per Ursula non finiranno qui: Cristina Novoa, sentendosi in colpa per le manipolazioni ai danni degli abitanti di Calle Acacias, confesserà a Leonor di avere agito per conto dell'ex governante.

Pubblicità

La notizia verrà poi riportata anche agli altri vicini di casa. Nel frattempo, le condizioni di salute di Arturo peggioreranno tanto da rendere impossibile un suo viaggio in Italia insieme a Silvia. L'uomo apprenderà, però, di non potersi sottoporre all'intervento alla cataratta fino a quando la cecità sarà totale. Flora si introdurrà a casa di Peña e scoprirà la presenza di alcune foto di Iñigo. Poco dopo, anche quest'ultimo entrerà di nascosto nella stessa stanza e si renderà conto che Iñigo non ha mai perso la memoria.