Le puntate spagnole di Una vita in onda dal 23 al 26 luglio sono portatrici di una brutta notizia per una coppia storica della telenovela. Nonostante i tentativi disperati di Liberto di farsi perdonare dopo il tradimento con Genoveva, Rosina resterà ferma nella decisione di lasciarlo. Non riuscirà, infatti, a dimenticare l'accaduto neppure dopo avere scoperto che la vedova di Samuel aveva agito per vendetta.

Pubblicità

Pubblicità

Tale sentimento di rabbia e gelosia spingerà la madre di Leonor ad un drastico passo: allontanarsi per qualche tempo da Acacias 38 per riflettere e cercare di dimenticare le sofferenze provocate dal marito. Nel frattempo, le novità riguarderanno anche altri personaggi a partire da Felipe, che avvierà una nuova relazione sentimentale dopo la morte di Celia, e da Genoveva, pronta a tutto per liberarsi del marito Alfredo.

Pubblicità

Una Vita anticipazioni: Liberto inizia a bere dopo la partenza di Rosina

Non sarà un periodo facile quello che dovrà attraversare Liberto nelle prossime puntate di Una Vita. Rosina, infatti, resterà ferma nella decisione di lasciare Acacias 38 e partirà, lasciando il marito solo e disperato. Si tratterà di un addio? Quest'ultimo affogherà il proprio dispiacere nell'alcool, causando l'inevitabile preoccupazione di Susana che chiederà a Casilda di tenerlo sotto controllo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ed infatti la cameriera confermerà che le cose non andranno proprio per il meglio a casa di Liberto, trovandolo in lacrime con una bottiglia tra le mani intento ad ammirare una foto di Rosina. Felipe si rassegnerà all'idea di non essere riuscito a smascherare Alfredo e chiuderà qualsiasi rapporto con Genoveva, la quale a sua volta deciderà di cambiare atteggiamento con il marito. L'avvocato, invece, avvierà una relazione segreta con Marcia.

Trame spagnole Una Vita: Alfredo viene sorpreso con l'amante

Una nuova relazione omosessuale tornerà alla ribalta nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. Nelle trame delle puntate in onda dal 23 al 26 luglio, infatti, Genoveva fingerà di volersi prendere cura del marito e gli chiederà perdono, rivelandogli di voler sottostare alle sue decisioni. Si tratterà, però, solo di finzione per incastrarlo e smascherare la sua relazione con Eladio.

Pubblicità

Ed infatti il piano della vedova di Samuel sembrerà andare per il verso giusto: la donna riuscirà convincere il marito ad incontrare segretamente l'amante. Ma quando la coppia si troverà da sola in casa, irromperà uno sconosciuto che li sorprenderà in atteggiamenti compromettenti. Potrebbe così ripetersi lo scandalo che già in passato era balzato alle cronache a calle Acacias per la relazione omosessuale di Claudio e Marco.