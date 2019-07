Le trame di Una vita delle prossime settimane sanciranno un'importante svolta negli intrighi di Ursula ai danni di Blanca. Dopo avere scoperto che Moises è vivo, la giovane Dicenta sarà pronta a tutto per scoprire dove si trova e arriverà persino a chiudere la madre nel Pantheon della famiglia Alday pur di obbligarla a parlare. Ancora una volta, la terribile donna riuscirà ad evitare il confronto ma il suo segreto non resterà tale ancora a lungo.

In futuro, infatti, Blanca e Diego riusciranno a riabbracciare il piccolo Moises, anche grazie all'aiuto di Samuel, il quale porterà avanti il suo doppio gioco. Solo allora, la coppia potrà vendicarsi della dark-lady che li ha tormentati per mesi, cercando una strategia per rinchiuderla in manicomio. E per raggiungere il loro scopo, chiederanno anche l'intervento del signor Koval, il padre di Ursula che l'aveva ripudiata quando era solo una ragazza.

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego vogliono far impazzire Ursula

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita, Diego e Blanca riusciranno finalmente a ritrovare il piccolo Moises, proprio nel momento in cui Ursula si appresterà a fuggire insieme a lui. Sarà solo allora che la coppia potrà ottenere la vendetta nei confronti della donna che gli ha rovinato l'esistenza. In che modo? Cercando di usare le stesse mosse della dark lady, che era arrivata molto vicina dal far rinchiudere Blanca in manicomio.

Il giovane Alday e l'amata cercheranno di portare Ursula alla follia più totale, facendole credere che Moises non sia mai esistito e che al suo posto sia nata una bambina morta. La Dicenta, ormai soltanto l'ombra di se stessa, penserà che si tratti di una versione dei fatti inesatta e si dirà certa di essere la madre biologica di Moises, poi sottrattole dalla figlia.

Trame Una Vita: il signor Koval fa internare Ursula

Il piano messo in atto da Diego e Blanca, con la collaborazione di Samuel, darà i suoi frutti dato che Ursula perderà in breve tempo il controllo delle sue azioni.

Le anticipazioni di Una Vita rendono noto che la situazione sarà persino destinata a peggiorare quando Samuel farà arrivare ad Acacias 38 il signor Koval, il padre di Ursula. L'uomo aveva ripudiato la figlia molti anni prima, quando era rimasta incinta in seguito alla violenza subita, e dimostrerà di non essere affatto cambiato. Sarà molto duro nei confronti della dark lady, la quale a sua volta confermerà di essere impaurita in sua presenza.

Non solo: la Dicenta continuerà a dirsi certa che Moises sia suo figlio e che gli sia stato sottratto da Blanca e Diego. Davanti ad un simile comportamento, Koval chiederà ad Aurelio di rinchiudere la donna in manicomio e il suo trasferimento avverrà in una scena destinata a restare nella mente dei telespettatori della telenovela: indossando la camicia di forza, Ursula uscirà dal suo appartamento davanti agli occhi sconvolti dei vicini di casa.