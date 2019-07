Mancano poco più di due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne che esordirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma nonostante la lunga attesa, la curiosità dei telespettatori non manca: chi saranno i nuovi protagonisti del Trono Classico? Verranno scelti altri volti noti o personaggi estranei al mondo della televisione come viene chiesto a gran voce in rete? L'ultima stagione, infatti, non è stata facile per Maria De Filippi e i suoi collaboratori che hanno dovuto affrontare alcuni scandali che hanno minato la credibilità del programma, a partire dall'ormai celebre 'caso Sara Affi Fella'.

Mai come quest'anno le scelte della redazione dovranno essere attente, con futuri tronisti affidabili e non interessati soltanto alla visibilità televisiva. Tra i papabili, nelle ultime ore si è fatto insistente il volto di un single di Temptation Island, noto per la sua 'amicizia' con Jessica Battistello, ovvero il bellissimo Alessandro Zarino.

Tra i papabili tronisti spunta Alessandro Zarino

A dare la notizia in esclusiva è stato per primo il portale 'VeryInutilPeople.it': Alessandro Zarino potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e donne.

Così, infatti, riporta il profilo Instagram del sito: "L'attuale tentatore di Jessica Battistello a Temptation Island, siederà sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione. Tagga un'amica che andrà a corteggiarlo". I cast per la scelta dei nuovi protagonisti del dating show sono aperti proprio in questi giorni, dunque la redazione potrebbe avere mostrato un evidente interesse nei confronti del giovane di origine campana (ma poi trasferitosi a Sidney).

Va, comunque, precisato che al momento mancano le conferme ufficiali e difficilmente esse verranno date prima di fine agosto, quando dovrebbero cominciare le registrazioni della nuova stagione. Alessandro è balzato alle cronache grazie al ruolo di single a Temptation Island, facendo perdere la testa a Jessica fin dalla prima puntata. Il fatto ha scatenato la delusione del fidanzato Andrea che nella puntata di lunedì 15 luglio avrà con lei il falò di confronto.

Federica Lepanto tra i nomi forti

C'è un altro nome forte che continua a rimbalzare nei social network e che potrebbe essere preso in considerazione nella scelta della nuova tronista di Uomini e donne. Molti telespettatori del dating show vorrebbero vedere Federica Lepanto sul trono, dopo la non troppo positiva esperienza a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. L'ex vincitrice del Grande Fratello aveva attirato l'attenzione di Massimo Colantoni nel corso della prima puntata ma poi lui ha preferito continuare la conoscenza con un'altra single ovvero Elena Cianni.

Restano forti per il ruolo di tronista anche i soliti noti quali l'ex corteggiatore (anche lui single a Temptation Island) Giulio Raselli e Antonio Moriconi ovvero la 'non scelta' di Teresa Langella lo scorso febbraio.