Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv hanno chiarito molte delle domande che si erano posti i telespettatori di Uomini e donne nelle ultime settimane. Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno raccontato la loro versione dei fatti, spesso contrastante tra troniste ed ex corteggiatori. Per quanto riguarda il racconto di Angela e Alessio, entrambi hanno confermato che la storia non è mai iniziata davvero, tanto che la coppia non è stata praticamente mai da sola dopo la scelta.

Alessio ha anche ammesso di essere rimasto deluso per i tempi rapidi con i quali lei ha iniziato a frequentare Kevin Bonifazi, postando con lui varie foto sui social. Infine, una domanda fatta da Raffaella Mennoia ha scatenato la curiosità dei fan, lasciando chiaramente intendere che proprio Alessio potrebbe essere uno dei tronisti dell'edizione 2019-20 del Trono Classico.

Uomini e donne: Alessio esprime i dubbi sul percorso di Angela

La relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti è durata solo due settimane dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne.

Ma in tale periodo, i due ragazzi si sono visti pochissimo ed entrambi hanno ammesso che la loro storia non è mai partita davvero. Nel confronto con Raffaella Mennoia, l'ex corteggiatore ha voluto sottolineare di avere difeso l'ex tronista dato che lei aveva sempre dichiarato che lui non aveva colpe. Ma, nella sua mente, qualcosa è cambiato quando hanno cominciato a rimbalzare le voci del flirt con Kevin Bonifazi.

A tal proposito, Campoli ha confessato di essersi sentito preso in giro per il diverso comportamento che lei ha tenuto con il calciatore: "Questo ragazzo è già stato a Napoli, ha conosciuto la sua famiglia, sono stati a Ibiza varie volte, pubblicano spesso foto insieme. Con me non ne pubblicava mai perché diceva di essere riservata".

Alessio Campoli favoritissimo per il ruolo di tronista

Nell'ultimo numero di 'Uomini e donne Magazine', Raffaella Mennoia ha spiegato di avere limitato il campo a una ventina di ragazzi tra i quali verranno scelti i nuovi tronisti.

L'autrice del programma ha anche precisato che tra loro ci sarà qualche volto noto e le domande fatte ad Alessio Campoli nell'intervista su Witty Tv sembrano proprio condurre verso la sua direzione. L'ex corteggiatore di Angela Nasti, infatti, ha parlato della sua vita dopo la sua partecipazione al programma e ha messo le cose in chiaro sulla sua situazione sentimentale: "Non sono fidanzato e non mi frequento con nessuna".

Tale affermazione non è certo passata inosservata ai fan del programma, che nei social network si sono detti certi che proprio lui siederà sull'ambita poltrona rossa. Del resto, fin dall'annuncio delle quattro interviste incrociate su Witty Tv, è apparso evidente che fossero anticipate a luglio (e non all'inizio della stagione 2019-20) per favorire il trono di uno dei due ex corteggiatori.