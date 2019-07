Nuovi appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 15 per arrivare a venerdì 19 luglio rivelano che ci saranno dei cambiamenti nella vita di Giulia. Patrizio farà ritorno nella città di Napoli e spiegherà di aver portato a termine lo stage dopo alcuni mesi di lontananza dalla famiglia. Beatrice si troverà alle prese con un momento di riflessione dopo aver ottenuto ciò che attendeva da molto tempo.

La Lucenti riceverà l'offerta di lavoro dallo studio dell'avvocato Leone e questa notizia creerà un nuovo riavvicinamento nel rapporto tra i due innamorati. La donna crederà che sia giusto non rinunciare a questa possibilità e sarà pronta a salutare Niko (Luca Turco) e Susanna che l'hanno aiutata in un periodo difficile della sua vita.

Filippo non vuole trascurare Serena

Diego non sarà in grado di dimenticare Beatrice (Marina Crialesi) e, una volta venuto a conoscenza di questa novità, potrebbe essere vicino a commettere una pazzia.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Filippo. L'uomo si renderà conto di quanto i ritmi lavorativi frenetici possano avere delle conseguenze sul matrimonio con Serena (Miriam Candurro). Il figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vorrà dare la priorità al rapporto con la Cirillo piuttosto che agli impegni di lavoro.

Il comportamento di Otello

Otello, dal canto suo si dimostrerà sfuggente agli occhi della famiglia dopo aver ottenuto il successo nel mondo del web.

Questa situazione lo porterà a dimenticare l'importanza degli affetti. Marina (Nina Soldano) finirà per riporre le speranze in una persona misteriosa come Arturo ma la vicenda si complicherà nel momento in cui la Giordano verrà a conoscenza di una novità pronta per farla cadere nello sconforto. Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) saranno ostacolati dagli imprevisti pronti per creare delle incomprensioni ma i due coniugi riusciranno a trovare una soluzione al problema.

Il ritorno dei due innamorati

Patrizio dovrà valutare un'offerta di lavoro importante ricevuta dal dottor Sartori che ha pensato al ragazzo come chef del suo yacht. Giulia si dirà convinta di fare la scelta giusta facendo i bagagli per fare visita a Denis ma la madre di Angela finirà per perdere qualsiasi tipo di certezza sul conto dell'uomo. Roberto, Filippo e Serena saranno contenti di aver dato inizio all'attività imprenditoriale e il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) si dirà soddisfatto di questo impiego.

Alex e Vittorio faranno ritorno a Napoli dopo essersi concessi un viaggio a Berlino e la ragazza riceverà una telefonata inattesa.