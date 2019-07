Il processo Picardi sarà l'indiscusso protagonista delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana, in onda su Rai 3 dal 29 luglio al 2 agosto. In tale periodo, infatti, si tornerà a parlare della violenza subita da Adele dal marito Manlio: con le sue percosse, l'uomo aveva causato gravi ferite alla moglie, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale. Susanna, che in un primo momento aveva cercato di aiutare il padre ad affrontare la separazione da Adele, sarà schierata al fianco della madre durante la causa in tribunale.

Pubblicità

Pubblicità

Insieme a lei ci saranno Ugo e Niko, che non potranno invece contare sull'appoggio di Beatrice, dopo il trasferimento di punto in bianco in un altro studio. E il processo prenderà fin da subito una piega inaspettata.

Trame Un posto al sole: Adele presa dallo sconforto durante il processo

Dopo il trasferimento di Beatrice dall'avvocato Leone, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che saranno Ugo e Niko a prendere le parti di Adele nel processo contro Manlio Picardi.

Pubblicità

Non dovrebbero esserci dubbi sull'esito della causa anche se sarà meglio non dare nulla per scontato, dato che anche in passato la madre di Susanna ha dimostrato più volte di essere succube del marito. Stando a quanto trapela dalle trame ufficiali dal 29 luglio al 2 agosto, infatti, la donna sarà presa dallo sconforto trovandosi faccia a faccia con Manlio nell'aula di tribunale. Sarà lei a fare un passo indietro?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qualche dettaglio in più sulla questione trapela dal settimanale Telepiù secondo il quale qualcosa di inatteso rischierà di compromettere tutto al momento dell'arrivo di Adele in aula.

Un posto al sole anticipazioni: Marina vuole scagionare il padre

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana segnalano che il processo Picardi non sarà l'unico evento legato alla Giustizia. Anche Marina Giordano, infatti, ricorrerà al parere di un avvocato per capire se il padre possa essere scagionato dalle accuse di omicidio che, diversi anni prima, avevano causato la sua condanna in contumacia.

L'imprenditrice chiederà il consiglio legale dell'avvocato Leone il quale non sembrerà troppo convinto di dover riaprire il caso. Ma, nonostante l'opinione diversa dalle aspettative, Marina sembrerà pronta a tutto pur di dare giustizia all'uomo che ha ritrovato dopo una lunga assenza. Per tale ragione si recherà nel quartiere in cui abitava da bambina e qui troverà la figlia del testimone, che con le sue parole aveva causato la condanna di Arturo.

Pubblicità

Basterà questo contatto per permettere di scagionare il padre dopo così tanto tempo? Nelle trame dal 29 luglio al 2 agosto, anche Otello dovrà affrontare dei nuovi problemi preferendo un motoraduno alla tradizionale visita a Teresa. Ma, un imprevisto, renderà necessario il suo ritorno a casa prima del tempo.