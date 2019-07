La soap partenopea Un posto al sole continua la sua regolare programmazione anche a inizio agosto, periodo nel quale terrà banco la momentanea crisi di Vittorio, sempre più indeciso sul da farsi tra Anita e Alex.

Nelle puntate che Rai 3 trasmetterà dal 5 al 9 agosto, a partire dalle ore 20:45 circa, Renato si troverà a fare i conti con una donna diversa da Nadia, nei confronti della quale mostrerà dell'innegabile apprezzamento.

Spazio anche al rapporto tra Leonardo e Serena, con quest'ultima che prenderà una decisione incomprensibile agli occhi di Filippo. E non potranno certo mancare gli intrighi di Alberto Palladini che, in occasione di una visita a Marina, scoprirà per caso la vera identità del suo giardiniere. Questa novità potrebbe essere usata a proprio vantaggio dal crudele avvocato.

Un Posto al Sole anticipazioni: Renato colpito da un'altra donna

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Upas relative alle puntate dal 5 al 9 agosto, Renato cercherà di rimediare ai problemi con Nadia, ma il suo passo in avanti rischierà di avere l'effetto opposto.

Al termine di una giornata per nulla positiva, Poggi incontrerà per caso un'altra donna, e ben presto si accorgerà di apprezzare molto la sua presenza. Sarà questo l'inizio di una vera crisi nel rapporto con Nadia?

Anche Vittorio vivrà una fase particolarmente difficile della sua relazione con Alex, a sua volta messa sotto pressione dal lavoro e dal difficile equilibrio familiare. Il figlio di Guido si troverà quindi a dover prendere una complicata decisione, preparandosi a rivelare alla fidanzata la verità sul tradimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Fino ad ora, ogni suo tentativo di confessare ad Alex quanto accaduto non è andato a buon fine, ma considerando la difficile situazione in cui si trova la giovane, potrebbe finalmente essere arrivato il momento della sincerità.

Trame Upas: Alberto scopre l'identità di Arturo

Oltre a Vittorio, anche per Serena giungerà il momento di un faccia a faccia che non potrà più essere rimandato. Dagli spoiler di Un Posto al Sole, infatti, si apprende che la Cirillo metterà al primo posto la sua famiglia, e per questo motivo avrà un duro confronto con Leonardo.

Tutto ciò la porterà a prendere una decisione discutibile che sorprenderà Filippo.

Recatosi senza preavviso a casa di Marina, Alberto vi troverà Arturo, e ben presto si renderà conto che il giardiniere è il padre della Giordano. L'uomo potrebbe sfruttare questa scoperta per raggiungere i suoi loschi scopi negli affari.

Cerruti sprecherà un'occasione irripetibile con Michele, l'uomo dei suoi sogni.

Ben presto però, il destino gli riserverà un'altra opportunità che questa volta il vigile non potrà lasciarsi sfuggire.