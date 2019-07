Sarà un'estate 2019 ricca di sorprese in Un posto al sole come ci rivelano le anticipazioni. Al centro delle trame, infatti, ci sarà un triangolo d'amore, la lotta di potere ai Cantieri, un tradimento che si consumerà e il passato di Marina. Ecco i dettagli più precisi.

I giorni di pausa di Un posto al sole

I fan di Un posto al sole potranno godere delle avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini per quasi tutto il periodo estivo. La soap andrà infatti in vacanza dal 12 al 23 agosto.

Le trame del periodo estivo si concentreranno soprattutto sul triangolo formato da Beatrice, Diego e Aldo Leone per cui quest'ultimo sarà la vera guest star di quest'estate. Gli spoiler ci raccontano che il giovane Giordano sarà ancora molto attratto dalla sua ex fidanzata e che pur di non perderla accetterà di essere suo amico. La Lucenti, invece, sarà sempre più presa dal nuovo e affascinante avvocato. Diego, però, sarà pronto a tutto pur di riconquistarla ma Leone sarà un osso davvero duro da battere.

Il ritorno di Alberto Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole di luglio-agosto 2019 ci parlano di una guerra aperta ai Cantieri con Alberto che continuerà a mettersi contro la famiglia Ferri. Il suo obiettivo primario, infatti, sarà quello di boicottare il progetto di chartering messo su da Roberto, Filippo e Serena. Dopo aver fatto saltare il primo affare con un cliente davvero importante, infatti, l'avvocato Palladini proseguirà le scaramucce a danno dei suoi soci.

La Cirillo sarà quella che resterà più delusa di tutti da tale situazione e questo perché nel progetto avrà inserito molto denaro. La donna vorrà infatti realizzarsi nel lavoro e non vorrà che si facciano inutili errori.

L'uomo senza volto

Le anticipazioni di Upas dell'estate 2019 ci parlano anche di un uomo senza volto. Quest'ultimo è il senza tetto che si è introdotto in casa Giordano ed ha rubato una foto della donna da giovane. L'uomo si farà chiamare Lucio ma Marina sarà convinta che si tratti di Arturo, il padre che l'abbandonò quando lei era ancora una bambina.

L'imprenditrice, quindi, farà di tutto per stargli vicino. Non solo lo andrà a prendere alla mensa dei poveri ma deciderà di ospitarlo nella sua dimora. Lucio, però, sarà restio ad accettare tale aiuto.

Serena e Leonardo

Serena, scottata dal fallimento del progetto ai Cantieri, inizierà a frequentare di più Leonardo. Quest'ultimo infatti la sorprenderà e la farà anche arrabbiare come non le accadeva da tempo. I due, poi, diventeranno sempre più complici dopo che Serena scoprirà che Leo nasconde della droga in una delle barche dei Cantieri dove lavorerà come marinaio grazie a Filippo.

Le anticipazioni in merito a tale trame ci comunicano che il sosia di Tommaso avrà tutte le carte in regola per diventare una persona davvero importante nella vita della Cirillo.