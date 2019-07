La soap Un posto al sole continua ad appassionare gli italiani con le storie d'amore, gli intrighi e i colpi di scena degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni relative al periodo dall' 8 al 12 luglio porteranno in scena ulteriori novità che riguarderanno Vittorio, Marina, Filippo, Otello ed altri vicini di casa. Il figlio di Guido proporrà ad Alex di partire per una breve vacanza nella speranza di allontanarsi dalle ingerenze di Assunta.

Non potrà però fare a meno di pensare ad Anita, tanto che finirà nuovamente per cedere alle lusinghe della sua ex. Alberto proseguirà nel suo piano di vendetta nei confronti di Roberto e Filippo, mentre Otello si trasformerà in un eroe quando interverrà in una situazione pericolosa. Marina offrirà ospitalità ad Arturo nella sua villa e cercherà di stabilire un dialogo con lui.

Un posto al sole anticipazioni: Vittorio tradisce Alex

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 12 luglio rendono noto che Alberto cercherà di rovinare il nuovo affare intrapreso da Roberto e Filippo.

Padre e figlio penseranno che tutto sia andato per il meglio con l'intermediario di Londra ma non potranno sospettare che Palladini sarà pronto a tutto per convincere l'uomo a firmare per lui. Vittorio dovrà fare i conti con le continue intromissioni di Assunta e proporrà ad Alex di partire per una breve vacanza per allontanarsi dalla madre. Il giovane Del Bue cercherà anche di prendere le distanze da Anita ma alla fine i sentimenti per quest'ultima avranno la meglio e cederà alla passione con lei.

L'accaduto lo farà sentire in colpa nei confronti della compagna, motivo per cui Vittorio si troverà a riflettere sul suo futuro insieme ad Alex. Franco tornerà in palestra e qui troverà Ciro ad attenderlo. Dopo alcuni momenti di tensione, i due vecchi amici riusciranno ad appianare le divergenze.

Trame puntate Un posto al sole: Marina indaga su Arturo

Otello vivrà dei momenti di noia e si recherà in visita dagli amici del Comando dei Vigili. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, il marito di Teresa sarà accolto con un certo fastidio dagli ex colleghi Cerruti e Cotugno ma successivamente si troverà ad affrontare una situazione potenzialmente pericolosa.

Otello salverà la vita ad un amico e finirà su tutti i giornali locali dove verrà descritto come un eroe. Marina ritroverà il senzatetto che si era introdotto di nascosto in casa sua e, a sorpresa, gli offrirà ospitalità. L'uomo apparirà ancora freddo e poco disposto al dialogo anche se la Giordano tenterà di stabilire un contatto con lui nella speranza di conoscere qualche dettaglio in più del suo passato. Diego tenterà di creare un rapporto di amicizia con Beatrice, convinto che sia questo l'unico modo di riavvicinarsi a lei.

Raffaele, però, consiglierà all'avvocatessa di prendere le distanze per il bene del suo ex fidanzato.