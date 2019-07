Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 29 luglio fino a venerdì 2 agosto fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Raffaele. Vittorio dovrà fare delle riflessioni dopo essersi sentito in colpa per aver tradito Anita ma verrà coinvolto in una questione riguardante Alex e Mia.

La dipendente del bar Vulcano dovrà fare i conti con la decisione presa dalla madre che potrebbe far cambiare le aspettative della giovane donna. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) penserà di non poter evitare lo scontro con il dottor Ferri e si appresterà ad affrontare per la prima volta l'imprenditore.

Un momento difficile per Susanna e la madre Adele

Otello (Lucio Allocca) dal canto suo, sarà diviso tra l'amore nutrito nei confronti di Teresa e la possibilità di cominciare una nuova avventura con un'altra donna.

Vittorio farà una nuova scoperta che gli farà capire di aver sbagliato le valutazioni sul conto di Anita dopo aver compreso che la ragazza è stata vittima di un dramma familiare. Susanna e Adele (Sara Ricci) vivranno un momento difficile e dovranno affrontare il processo contro Manlio, accusato di violenza fisica, ma la signora Picardi potrà fare affidamento sulla vicinanza della figlia e di Niko (Luca Turco).

Le intenzioni della signora Giordano per risolvere la questione

Serena (Miriam Candurro) vorrà chiarire la situazione con Filippo (Michelangelo Tommaso) con il quale ha avuto delle incomprensioni ma cercherà una via d'uscita per risolvere questi problemi. Marina (Nina Soldano) riceverà la consulenza di Aldo (Luca Capuano) che le spiegherà la difficoltà di dimostrare l'onestà di Arturo (Massimiliano Iacolucci).

La signora Giordano non avrà intenzione di ascoltare le parole del legale e deciderà di mettersi alla ricerca di un nuovo parere in vista del processo di revisione a carico dell'uomo.

Un problema alla barca a vela

La madre di Elena (Valentina Pace) deciderà di fare ritorno nel vecchio quartiere dove ha abitato il padre e di avere un confronto con la figlia del testimone. Leonardo e Serena rischieranno di perdere la vita nel corso di un giro in barca con i cinesi e il motivo sarà dovuto al problema legato alla barca a vela.

La moglie di Filippo e il sosia di Tommaso saranno chiamati a fare squadra per evitare il peggio. Raffaele (Patrizio Rispo), dal canto suo, sarà contento di rivedere Arturo dopo molti anni e cercherà di approfondire l'amicizia con il padre di Marina. Quest'ultima non avrà intenzione di arrendersi e riuscirà nell'intento di dimostrare l'innocenza del genitore. Infine, Renato e Nadia affronteranno un momento di crisi dovuto al comportamento della compagna del signor Poggi.