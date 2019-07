Di sicuro Antonella Clerici ha contribuito in larga misura alla fama di molti programmi della Rai. Come ringraziamento, però, la "ingrata" emittente nazionale ha deciso di escluderla dai palinsesti della nuova stagione televisiva 2019/2020. Un brutto colpo per la presentatrice lombarda che pare stesse già pensando a Sanremo Young e ad un altro programma in prime-time. L'artista su Instagram ha reagito con pungente ironia, citando una frase contenuta nel libro "Il gabbiano" di Jonathan Livingston.

Pubblicità

Pubblicità

Antonella Clerici esclusa dalla stagione 2019/2020 della Rai

Sicuramente la Clerici non si aspettava di essere messa da parte dall'azienda televisiva di Stato, proprio lei che, con scrupolo e dedizione, ha trascorso una vita negli studi Rai. Ciò non è avvenuto per Mara Venier che dal mese di dicembre, precisamente dal giorno 20, celebrerà le sue storie conducendo "La porta dei sogni" in prime-time.

Tornerà Enrico Ruggeri in autunno con vari approfondimenti dedicati a più di un famoso cantautore.

Pubblicità

Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio presenteranno e condurranno "Venti anni che siamo italiani". Teresa De Santis, direttrice di Rai 1, ha comunicato che queste decisioni sono state prese di comune accordo con gli alti vertici della Tv nazionale.

Si tratta indubbiamente di artisti importanti e di grande fama, ma tra questi però non compare Antonella Clerici. Quest'ultima avrà incassato un duro colpo e, dopo aver appreso della sua esclusione, pare abbia sorriso amaramente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Da seria professionista però non ha avuto alcuna reazione scomposta, anzi, ha dato una lezione di vita a chi l'ha messa da parte, commentando su Instagram: "Più alto vola il gabbiano e più vede lontano".

Antonella Clerici si toglie dei sassolini dalle scarpe

"Più alto vola il gabbiano e più vede lontano" è stato il commento dell'ex conduttrice de La Prova del Cuoco dopo aver appreso di essere rimasta fuori dai palinsesti autunnali Rai. È una citazione tratta dal romanzo "Il gabbiano" di Jonathan Livingston, un'emblematica lezione di vita, quasi una sorta di monito da parte di chi ha dato tanto e potrà farlo ancora, non necessariamente nella televisione di Stato.

Intanto si è appreso che a partire da settembre ci sarà ancora Carlo Conti con Tale e Quale Show, mentre Alberto Angela dal 28 settembre ripartirà con Ulisse. Alla Clerici, invece, è stata riservata solo la conduzione della Festa di Natale Telethon, un appuntamento speciale dedicato alla beneficenza. Tuttavia, sembra che nella primavera del 2020 alla presentatrice lombarda verrà concesso maggiore spazio, ma a questo punto bisognerà capire se sarà ancora disponibile.

Pubblicità

La delusione, comunque, non è stato solo quella della conduttrice, ma anche di fan e familiari che le stanno dimostrando la loro vicinanza. La sorpresa è stata enorme, giacché nessuno avrebbe mai pensato ad un'esclusione della protagonista di tanti programmi di successo. Qualche tempo fa, la presentatrice di Sanremo Young aveva confidato che le sarebbe piaciuto trascorrere del tempo in più con i suoi cari, a partire dal compagno Vittorio Garrone e passando per la figlia Maelle, nata 8 anni fa dalla relazione con Eddy Martens.

Pubblicità

Ad un utente di Twitter che ha scritto che gli piacerebbe essere nella sue mente in questo momento, Antonella Clerici ha risposto con un eloquente "Meglio di no".