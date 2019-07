Amareggiata e delusa: è questo lo stato d'animo della conduttrice televisiva Antonella Clerici, che, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Rai, non ha ancora avuto un programma per la prossima stagione. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Clerici ha detto che oramai, dalle parti di viale Mazzini, si sente più sopportata che sopportata. La donna è molto dispiaciuta per il comportamento che l'azienda radiotelevisiva sta avendo nei suoi confronti. "Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa" - ha detto la conduttrice ai colleghi del Corriere.

La conduttrice: 'Vista come una che deve essere messa da qualche parte'

Antonella ha dichiarato che, dall'ultimo colloquio che ha avuto con la direttrice, Teresa De Santis, ne è uscita con più dubbi che certezze. La conduttrice ha ricordato che lei si è sempre spesa per la Rai, e non si è mai tirata indietro quando l'azienda le ha assegnato dei programmi da condurre. La donna ricorda l'esperienza della conduzione di Sanremo 2010, quando, come da lei stessa dichiarato, si poteva permettere di "puntare i piedi", ma non lo ha fatto, anche perché non è nel suo carattere.

Antonella è stata una delle colonne portanti dell'azienda di viale Mazzini, ed è molto dispiaciuta per come stiano andando le cose. Sempre secondo quanto si legge sulla stampa nazionale, pare si sia valutata l'ipotesi di un Sanremo Kids, proprio da far condurre alla stessa Clerici, ma non se ne è saputo più nulla, a quanto sembra. Secondo Antonella lei ormai viene vista come una che deve essere "messa da qualche parte" non come un "cavallo su cui puntare".

La conduttrice ha dichiarato di ritenere lecito che un direttore decida di cambiare, ma prima di fare questo dovrebbe tenere a mente quello che lei ha fatto in tanti anni di onorata carriera in Rai.

'La prova del cuoco', la svolta della sua carriera

Antonella Clerici è ormai da 33 anni che lavora in Rai, e lei ricorda volentieri tutti i bei momenti passati con l'azienda di viale Mazzini. Solo una volta la conduttrice si è "separata" dalla principale azienda televisiva italiana, quando nel 1998 decise di non condurre più Unomattina: allora fece solo sei mesi a Mediaset, poi ci fu il grande ritorno con la cucina e "La prova del cuoco", programma che ha segnato la svolta della sua carriera.

Dall'intervista rilasciata al Corriere però si apprende che molte televisioni l'avrebbero cercata per la conduzione di svariati programmi, ma per adesso la donna preferisce non riferire nulla di questo. "Non mi piace ricevere il bonifico e non fare nulla: io voglio lavorare" - ha tuonato Antonella, che poi aggiunge, "non voglio fare da tappabuchi". Sicuramente nelle prossime settimane potranno esserci ulteriori sviluppi su questa vicenda.