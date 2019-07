Antonio Moriconi è uno degli ex protagonisti dell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne. Il ragazzo, durante il suo percorso all'interno della trasmissione televisiva, ha deciso di corteggiare Teresa Langella. I fan del programma hanno molto apprezzato il suo modo di fare verso la tronista ed in molti credevano potesse essere lui la scelta. Purtroppo però, la bella napoletana ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, che inizialmente decise di rispondere di no per poi ricredersi nelle settimane successive. Dopo la delusione ricevuta dall'ex corteggiatore, quest'ultimo sembra adesso aver ritrovato la serenità al fianco di una nuova donna.

Antonio Moriconi ha una nuova fiamma, i fan sospettano sia la Bigella

Nelle recenti ore, Antonio Moriconi ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram che inquadra la sua mano con sopra appoggiata la mano di una donna. Il ragazzo sembra dunque avere una fiamma e a quanto pare, potrebbe essere Valeria Bigella. Quest'ultima fu una delle protagoniste di Temptation Island delle scorse edizioni, che insieme al suo fidanzato decise di prendere parte al programma.

Tra i due le cose non sono andate per il verso giusto e i due fidanzati hanno intrapreso strade diverse interrompendo la loro relazione d'amore.

I fan più attenti dell'ex di Uomini e Donne hanno notato che le unghie della mano da lui fotografate sono della stessa forma e dello stesso colore di quelle che Valeria Bigella ha mostrato nelle stesse ore sul suo profilo Instagram. Al momento questa resta ovviamente solo un'ipotesi, fino a quando il diretto interessato non deciderà di rivelare la vera identità della ragazza. Antonio non ha al momento smentito e neanche confermato l'ipotesi fatta dai suoi seguaci.

Fan di Uomini e Donne speravano che Antonio potesse essere il nuovo tronista

Dopo che Teresa ha comunicato ad Antonio che non sarebbe stata lui la sua scelta, molti fan del programma sono rimasti delusi da questo epilogo. In molti hanno dunque iniziato a chiedere a gran voce che il ragazzo potesse prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne nelle vesti di tronista, in modo tale da dargli una seconda possibilità.

Purtroppo per i suoi seguaci però, Antonio sembra non essere più single, come testimonia appunto lo scatto da lui pubblicato su Instagram.

I tanti fan dell'ex corteggiatore sono stati comunque contenti nell'apprendere che quest'ultimo ha trovato la serenità al fianco di una donna. Dal suo percorso all'interno del programma della De Filippi sono ormai passati alcuni mesi e fino a poche ore fa il ragazzo non si era mai mostrato al fianco di una donna o quantomeno non ha mai fatto intuire di avere una nuova fiamma.