Mentre Eros Ramazzotti sta continuando il suo tour musicale e presenta al pubblico Vita ce n'è, giunge l'annuncio della sua separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli. Il famoso sito Dagospia ha già reso noto il nome di un nuovo - ad ora presunto - amore della donna, un uomo importante, appena dopo che la coppia ha annunciato la separazione sui social. Non sono mancate oltraggiosi commenti contro la seconda ex moglie di Ramazzotti, però il cantautore la difende: la crisi non è nuova e la colpa non si deve attribuire a Marica.

Eros Ramazzotti si scaglia contro gli haters che offendono la sua ex moglie

Non sembrano tempi facili per il cantautore Eros Ramazzotti che, reduce dall'intervento alle corde vocali, nel pieno del suo tour musicale annuncia la separazione dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli. Dagospia ha già messo il dito nella piaga, rivelando il nome del probabile nuovo amore della modella. Secondo la nota testata di Gossip si tratta di Charley Vezza, detentore del marchio "Gufram".

In risposta, Eros e Marica hanno rivelato il loro stato attuale sui media, ma neanche una parola invece sulla causa della profonda crisi. La coppia ha mantenuto un buon rapporto: dopo dieci lunghi anni rimangono i figli, i ricordi e gli affetti così come la stima reciproca.

Il settimanale Oggi ha inoltre chiarito che spesso Eros era lontano dalla moglie per impegni lavorativi abbastanza spesso. Il famoso cantautore inoltre sembra essere stato troppo geloso e la Pellegrinelli gli avrebbe dato motivo di esserlo, secondo quanto riportato dai magazine specializzati. A lei sono stati attribuiti parecchi flirt, saranno veri?

Marica Pellegrinelli vive ora a Milano

Marica, in ogni caso, se ne è già andata, non vive più nella stessa casa del cantante e ra si trova in un appartamento milanese con Raffaella Maria di otto anni e Gabrio Tullio di quatto, i figli nati dalla sua lunga unione con Eros. Il gossip sollevato da Dagospia rivela la presenza di un secondo uomo. Di certo però non c'è niente, solo che la Pellegrinelli e il suo presunto nuovo amore si seguono a vicenda su Instagram.

L'annuncio della separazione ha colto impreparati i fan, che si sono scatenati nei social. Così mentre il settimanale Oggi imputa a Marica e della sua giovane età rispetto al marito, la decisione della fine matrimoniale, c'è stato chi ha insultato la modella.

La crisi tra il cantante e la moglie sembra avere avuto origine tre anno or sono. Eros parla di lei come una donna fantastica e una brava mamma, di Marica offre un'immagine molto lontana da quella di chi l'ha presa come un'arrampicatrice.

Con rammarico Ramazzotti interviene in difesa della madre dei suoi figli e pubblica un video su Instagram, spegnendo ogni polemica contro la moglie. Nel post ha inoltre citato Martin Luther King, dicendo che non saranno solo i cattivi che sparlano a pentirsi, ma anche le silenziose persone buone.

Il rammarico di Eros e i suoi consigli

Eros non solo si mostra triste per le parole lette contro la sua ex moglie e giudica schifezze alcuni commenti, parla dei dieci anni trascorsi insieme e invita a comportarsi in modo costruttivo e ad ascoltare la sua musica.

I pettegolezzi sono fatti da chi fa parte di livelli proprio bassi. Marica intanto sta viaggiando per lavoro e, dopo avere postato un paesaggio di notte, sul suo profilo Instagram, commenta l'esistenza di una grande moltitudine di cicale. Eros Ramazzotti, per il momento, posta notizie e foto relative al suo tour.