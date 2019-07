Lady Diana si sarebbe reincarnata in un bambino australiano di 4 anni. A sostenerlo è proprio il piccolo Billy Campbell, figlio del conduttore australiano David Campbell e di sua moglie Lisa. Proprio il padre, David, ha raccontato alla stampa l'incredibile esperienza riportata da suo figlio che si sentirebbe la principessa Diana, avrebbe avuto un fratello di nome John e due figli, Will e Harry.

La Principessa Diana e il bambino di 4 anni che dice di essere lei

Una dichiarazione incredibile quella del presentatore David Campbell che riporta quanto accaduto al figlio Billy.

Il bambino - che all'epoca dei fatti aveva 2 anni - nel vedere una fotografia della principessa Diana avrebbe esclamato: "Guarda! Sono io quando ero una principessa". Tra lo sconcerto dei genitori, il piccolo pare abbia continuato a raccontare dettagli di vita vissuta dell'ex moglie di Carlo d'Inghilterra, i suoi gusti e le preferenze. E sembra abbia detto addirittura di riconoscere William e Henry perché "suoi figli".

Tutto questo accade in Australia, dove il piccolo Billy - che adesso ha 4 anni - riesce a descrivere con dovizia di particolari tanti dettagli della vita della principessa britannica.

Il piccolo sostiene di aver avuto un fratello di nome John. E sono in pochissimi a sapere che la principessa Diana abbia realmente avuto un fratello con questo nome, morto un anno prima della sua nascita. Ma il racconto non finisce qui.

Billy Campbell parla della residenza di Balmoral come "la più amata dalla principessa", descrivendo con precisione gli interni e i dettagli delle camere.

Il padre David sostiene che il figlio sia persino in grado di ricordare il fatale incidente automobilistico di Diana. Pare che Lisa, la moglie di David, abbia mostrato a Billy un'immagine della donna poco prima dell'incidente e il piccolo abbia risposto candidamente: "Ci sono io come una principessa. Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa".

L'incidente di Lady Diana sotto il tunnel de l'Alma di Parigi

La Principessa Diana fu vittima di un incidente sotto il Pont de l'Alma di Parigi, a bordo della vettura sulla quale viaggiava insieme alla sua scorta e a Dodi Al-Fayed. Il sinistro avvenne il 31 agosto del 1997 quando la Mercedes, guidata da Henri Paul, andò a schiantarsi contro il tredicesimo pilastro della galleria. Diana aveva 36 anni un mese e 29 giorni.

Ad oggi permangono ancora molti dubbi sulle cause dell'incidente. Per molto tempo è stato vivo il sospetto di complotti e verità nascoste, paventando la possibilità che Lady D. possa essere stata vittima di un assassinio organizzato dai servizi segreti britannici. La personalità della principessa, la sua figura e il divorzio dal principe Carlo avrebbero potuto mettere in pericolo la stabilità della corona britannica.