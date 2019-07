Gli spunti non mancheranno nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse nel canale CBS dall'8 al 12 luglio. Le trame di tale periodo verranno ampiamente dedicate alla risposta di Hope e alla proposta di matrimonio di Thomas: nonostante l'esitazione iniziale, la Logan accetterà di diventare la signora Forrester, pensando soprattutto al bene di Douglas. Tale novità porterà a grandi discussioni in famiglia, con Brooke e Liam schierati contro il figlio di Ridge.

Ma ci sarà molta altra "carne al fuoco" con le indagini di Xander, convinto che sia stato Thomas ad uccidere Emma, e il tentativo di Sally di riavvicinarsi a Wyatt. La Spectra, infatti, non sarà rassegnata a perdere l'uomo che ama, nonostante lui sia ora legato sentimentalmente a Flo Fulton.

Beautiful anticipazioni USA: Sally tenta di allontanare Flo

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Flo e Wyatt continueranno a fare coppia fissa tanto che la finta madre biologica di Phoebe deciderà di trasferirsi nella casa sulla spiaggia.

La notizia giungerà ben presto all'attenzione di Sally, scaricata recentemente dallo Spencer, arrabbiato per non essere stato informato delle mire di Thomas verso Hope. Si è trattato di un segreto di poco conto, ma che comunque è bastato per mettere in dubbio la fiducia che lui nutriva verso l'ex fidanzata. A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà quando lui scoprirà che Flo ha mentito sulla sua gravidanza, e che è stata complice di Reese Buckingham nella terribile bugia della morte di Beth.

In attesa che tale svolta avvenga (ciò accadrà durante l'estate, come rivelato da Bradley Bell), Sally non sarà comunque rassegnata a perdere l'uomo che ama. Per tale ragione, nelle puntate in onda dall'8 al 12 luglio, la Spectra manderà Flo a fare una commissione e trascorrerà da sola del tempo insieme a Wyatt.

Hope e Thomas si fidanzano

Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che Sally farà la sua mossa per riprendersi Wyatt, mentre Flo continuerà ad essere preoccupata in merito al segreto relativo a Beth.

Sempre più persone saranno a conoscenza di quanto accaduto a Catalina ma tutte loro, per una ragione o per l'altra, continueranno a mentire. Flo non vorrà perdere Wyatt e la sua ritrovata famiglia Logan, mentre Zoe non avrà alcuna intenzione di mandare in carcere il padre. L'unico che rappresenterà un possibile pericolo sarà Xander, più che mai convinto che Thomas abbia ucciso Emma per non farla parlare. Tuttavia, tra una complicazione e l'altra, l'ignara Hope cederà alle pressioni del Forrester e accetterà di sposarlo, pensando di fare felice il piccolo Douglas.

La notizia verrà appresa da Liam che tenterà di convincerla a cambiare idea, sostenuto anche da Brooke. Di diverso avviso sarà Ridge, secondo il quale moglie ed ex genero dovranno evitare di intromettersi nella relazione sentimentale di Hope.