Beautiful, la soap longeva e seguitissima di Canale 5 dà appuntamento quotidiano ai suoi affezionati intorno alle 13:40 su dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni americane dicono che presto ci saranno molte novità a Los Angeles per la famiglia Forrester.

Thomas riceverà il Sì da Hope

Brooke andrà da Bill per spiegargli che non sarà riuscita a convincere Katie a rinunciare alla custodia di Will e in quella occasione l'uomo la bacerà appassionatamente.

La Logan gli dirà che continuerà ad aiutarlo nella battaglia per la custodia del figlio.

Ridge verrà a sapere del fidanzamento di Thorne con Katie e ne sarà felice come tutti. Brooke, però, sospetterà di questa storia e non vedrà di buon occhio la relazione: la donna sarà convinta che sia un espediente per vincere la causa per la custodia di Will.

Intanto, Hope, molto provata da quella che crede la morte di sua figlia, accetterà la proposta di matrimonio di Thomas.

Il ragazzo riuscirà a convincerla usando il figlio Douglas e lei non avrà nessuna esitazione quando il bambino le infilerà l'anello al dito. Tutto questo allarmerà Brooke e Liam, convinti che il Forrester stia circuendo la ragazza e non sia per niente sincero.

Hope vedrà nel matrimonio con Thomas una seconda possibilità per ricominciare a vivere aiutando il figlio di Ridge a crescere il piccolo Douglas. Il giovane stilista, preso dall'entusiasmo del Sì pronunciato da Hope, le chiederà di fare l'amore con lui, ma la ragazza rifiuterà il suo bacio.

Thomas, allora, le ricorderà che da sposati non potrà più dirgli di no.

Non sarà facile per la madre e Liam convicere la ragazza dell'illusione della nuova famiglia che ha creato la sua mente. Ridge, inoltre, chiederà esplicitamente a Brooke e lo Spencer di non intromettersi e di lasciare che i due ragazzi si sposino: questo li porterà a uno scontro. Ridge ricorderà a Brooke la promessa che si erano fatti di lasciare i figli fuori dalla loro relazione, ma per la donna non sarà facile.

Xander intanto sarà l'unico a sospettare che Thomas sia il responsabile della morte di Emma e presto potrebbe rivelare i suoi pensieri. La Logan non farà dichiaratamente la guerra a Thomas, ma dentro di sé avrà forti dubbi e saprà che sua figlia sta rischiando di trovarsi in una situazione pericolosa. Hope, nel frattempo, sarà così presa dall'idea di diventare la nuova mamma di Douglas che non si accorgerà di niente.

Liam, intanto, sarà sempre innamorato di Hope nonostante abbia passato una notte con Steffy.

I suoi sentimenti non saranno cambiati e anche lui, come Brooke, vorrebbe salvare la giovane Logan dalla storia con Thomas. Molti si accorgeranno che il Forrester non è più il ragazzo di una volta: il primo fra tutti, oltre a Brooke e Liam, sarà Xander che avrà la certezza che Thomas sia l'assassino di Emma.

Riusciranno a distogliere i pensieri di Hope dall'intenzione di sposare il giovane stilista?