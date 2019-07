La scoperta della vera identità di Phoebe Forrester / Beth Spencer si avvicina nelle trame americane di Beautiful. È certo, come confermato da Bradley Bell, che essa verrà a galla durante le puntate estive ma prima di allora i telespettatori dovranno fare i conti con colpi di scena e drammi (è probabile un nuovo decesso dopo la morte di Emma Barber). Ad arricchire gli episodi più attesi dell'anno ci sarà anche l'entrata in scena di due personaggi, uno dei quali del tutto inedito nelle trame della soap.

Il primo di essi, chiamato ogni qual volta sarà necessario l'intervento della Polizia, sarà il detective Sanchez. L'annuncio è stato dato dal suo interprete Jeremy Ray Valdez, il quale ha già cominciato le riprese negli studi della CBS. Il secondo personaggio che sta scatenando la curiosità del pubblico è invece il dottor Jordan Armstrong, interpretato dall'attore Vincent Irizarry. Le sue apparizioni, che per il momento saranno in recurring, avranno inizio nella puntata del 26 agosto.

Anticipazioni Beautiful: il dottor Armstrong sarà legato alla storia di Beth

Interessanti anticipazioni di Beautiful giungono dagli Stati Uniti dove è stata annunciata l'entrata dell'attore Vincent Irizarry nel cast della soap. Si tratta di un volto molto conosciuto tra gli amanti delle serie televisive che in passato lo hanno visto recitare in 'Sentieri', 'Santa Barbara', 'La Valle dei pini' e 'Il tempo della nostra vita'.

Quest'ultima soap ha sancito la sua ultima apparizione televisiva risalente al 2017. In Beautiful, Irizarry interpreterà il dottore Jordan Armstrong, che dal 26 agosto sarà in qualche modo legato alla storia di Beth Spencer. Il suo ruolo dovrebbe essere limitato ad alcuni episodi isolati ma, considerando l'interesse che la sua partecipazione sta suscitando negli appassionati della serie, non è affatto da escludere che successivamente possa essere integrato stabilmente nel cast.

Puntate americane Beautiful: Liam indaga sul passato di Flo

La notizia dell'arrivo di un medico nelle puntate americane di Beautiful in onda a fine agosto, sta scatenando la curiosità dei telespettatori della soap. Per quale ragione ci sarà bisogno di un medico? Sebbene al momento sia stato reso noto solo che il dottor Armstrong sarà legato alla storia di Beth, è certo che Liam avrà dei contatti con un ospedale di Las Vegas per alcune indagini relative a Flo.

Lo Spencer, infatti, ascolterà per caso una conversazione tra la Fulton e Thomas, apprendendo che i due nascondono un segreto. Comincerà così ad interessarsi alle modalità che hanno portato all'adozione di Phoebe, facendo a Steffy delle domande riguardanti l'accordo privato da lei preso con la 'madre biologica' della neonata. E proprio per avere delle conferme sul caso, Liam potrebbe chiedere la collaborazione della clinica di Las Vegas nella quale si suppone che Phoebe sia nata.