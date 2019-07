La scoperta della vera identità di Phoebe Forrester si avvicina nelle puntate americane di Beautiful, che nei prossimi giorni vedranno Liam Spencer in una veste decisamente inedita. Il figlio di Bill, infatti, ascolterà per caso una conversazione tra Thomas Forrester e Flo Fulton e capirà che i due nascondono un segreto. Considerando che quest'ultima è ritenuta la madre biologica di Phoebe, Liam non ci metterà molto a farsi delle domande sulle dinamiche che hanno portato Steffy ad adottare la bambina attraverso canali non ufficiali.

Pubblicità

Pubblicità

Ricordiamo, infatti, che si è trattato di un accordo privato tra lei e la finta madre biologica che, in cambio, ha ricevuto una grossa cifra di denaro. Sarà questa la svolta al caso dell'anno? Considerando che le prossime settimane saranno decisive da questo punto di vista, la strada verso la resa dei conti sembra finalmente essere avviata.

Anticipazioni Beautiful: Liam chiede aiuto a Steffy

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate delle prossime settimane, Liam sarà sorpreso nello scoprire che Flo e Thomas condividono un segreto.

Pubblicità

E i suoi dubbi si faranno ancora più evidenti quando la Fulton rivelerà un particolare del suo passato, che si troverà poi a giustificare in qualche modo. Dopo avere ascoltato tali affermazioni, lo Spencer cercherà di capire cosa nasconda la coppia. Non fidandosi di Thomas, infatti, il figlio di Bill sospetterà che l'ex cognato nasconda qualcosa di illecito. Per tale ragione si confronterà con Steffy, chiedendole di raccontargli le dinamiche attraverso le quali è riuscita ad adottare Phoebe tanto rapidamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ignara delle vere intenzioni di Reese e Flo, infatti, la Forrester non aveva mai messo in discussione la loro versione dei fatti, credendo che la Fulton dovesse affrontare dei problemi economici che non le avrebbero permesso di crescere la sua bambina.

Trame americane Beautiful: Phoebe 'ferma' le nozze di Thomas e Hope

Oltre alle indagini che coinvolgeranno Liam Spencer, le trame americane di Beautiful saranno caratterizzate dalle nozze di Hope e Thomas.

Nonostante i dubbi della vigilia, che la porteranno ad arrivare in ritardo davanti all'altare, alla fine la Logan si presenterà alla cerimonia e diventerà la signora Forrester. Il momento dello scambio dei voti sarà però caratterizzato dall'intervento di Phoebe, che in qualche modo attirerà l'attenzione su di sé, fermando brevemente la cerimonia. Non si tratterà però di un'interruzione decisiva dato che successivamente gli sposi si troveranno faccia a faccia nella loro prima notte di nozze.

Pubblicità

E, a quanto pare, la neo-signora Forrester prenderà le distanze del marito, dicendo di non essere pronta a trascorrere dei momenti di passione insieme a lui. Se in precedenza Thomas era stato comprensivo, questa volta la richiesta della Logan scatenerà in lui un certo nervosismo.