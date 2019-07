Le anticipazioni della soap d'oltre oceano Beautiful rivelano che non sarà solo una donna, ma addirittura quattro a scontrarsi per amore. Durante la prossima settimana, nelle puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio dell'anno corrente assisteremo a contrasti lavorativi per Hope e Steffy, mentre Xander ruberà il cuore sia ad Emma che a Zoe.

Beautiful anticipazioni settimana 8-12 luglio: Steffy dissotterra l'ascia di guerra per Hope

Steffy ha appena ripreso i rapporti con Hope ma qualche cosa farà tornare la guerra tra le due donne.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà Ridge a sostenerla, visto che la donna non resiste a vedere il suo ex insieme alla sua amica/nemica lavorare nella stessa azienda. Steffy infatti chiederà al padre di sostenerla, sarebbe doloroso per lei avere vicino l'uomo da cui ha divorziato e sua moglie. Inoltre loro riceverebbero premi ed encomi, al contrario la figlia di Ridge è preda di grandi mortificazioni.

Assisteremo ad altri personaggi che si troveranno a dovere affrontare difficili situazioni.

Pubblicità

Hope For The Future verrà infatti penalizzata a causa del finanziamento che Ridge avrà intenzione di fare alla Intimates, di cui è titolare la figlia Steffy. L'aiuto ai figli e l'intenzione di Ridge metteranno Steffy e Hope nuovamente una contro l'altra.

Zoe si scontrerà quindi con Emma, è lei ora a frequentare il giovane. La coppia condivideva lo stesso tetto precedentemente a Londra e, inseguito Zoe si è spostata a Los Angeles, dove l'affascinante giovane si era trasferito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Le minacce mai dimenticate

Non dimentichiamo poi che Emma ha ricevuto minacce da Zoe sullo stesso portale web della HFTF, inoltre la rivale non se ne è andata da Los Angeles: infatti è diventata anche un'eroina per avere salvato l'evento della sfilata di Hope. Zoe quindi otterrà di lavorare da Thorne e Ridge, e sarà una delle modelle alla Forrester Creations.

Xander, a quanto sembra, sceglierà e inviterà Emma, insieme trascorreranno delle ore pomeridiane piacevoli che li aiuteranno a rilassarsi.

La giovane nipote di Justin non cederà alla passione: quindi non sembra ancora giunto il momento della fiducia e attrazione totale.

Zoe invece approfitterà della titubanza di Emma per usare ogni arma di seduzione e attirare il giovane. Steffy e Hope grazie a Ridge sono tornate ad essere nemiche. Spoiler americani annunciano che non saranno solo queste le vicissitudini amorose di Hope: ella dovrà resistere alle provocazioni di Liam, a cui Thomas ha fatto assumere sostanze stupefacenti il quale toglieranno ogni inibizione allo Spencer, che così finirà a letto con Steffy.

Pubblicità

Hope verrà immediatamente informata e pure non essendo più ufficialmente sposata, come le anticipazioni dicono, si rammaricherà per essere stata dimenticata così presto.