Continuano a complicarsi le trame delle puntate americane di Beautiful, più che mai vicine alla scoperta della verità sulla 'morte' di Beth Spencer. Tale segreto arriverà alla svolta nel periodo estivo, come annunciato da Bradley Bell, ma prima di giungere al momento tanto atteso i protagonisti di questa storyline dovranno fare i conti con intrighi e colpi di scena. Il principale motore delle macchinazioni del momento sarà Thomas Forrester che, dopo avere avuto un ruolo di primo piano nella morte di Emma Barber, compirà una mossa per separare definitivamente Hope e Liam.

Pubblicità

Pubblicità

Metterà della droga nella bevanda dell'ex cognato che finirà per perdere il controllo delle sue azioni, scatenando la reazione furiosa della Logan. Quest'ultima non potrà accettare che lo Spencer si diverta nonostante la tragedia che li ha colpiti e sarà ancor più delusa quando scoprirà la notte di passione da lui trascorsa insieme a Steffy.

Beautiful anticipazioni: Hope rimprovera Liam di non soffrire abbastanza

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, Hope sarà arrabbiata con Liam quando lo vedrà felice e spensierato in occasione della festa sulla spiaggia.

Pubblicità

Non riuscirà a giustificare un simile comportamento a pochi mesi dalla 'morte' di Beth e inveirà contro di lui, il quale invece troverà in Steffy la persona con la quale divertirsi. Il battibecco con Hope sarà seguito dalla notte di passione trascorsa con la Forrester anche se, successivamente, Liam deciderà di andare a parlare con l'ex moglie su quanto accaduto. Confessandole i propri sentimenti, lo Spencer le racconterà di avere ceduto ai suoi istinti e la sua dichiarazione causerà le lacrime della Logan, che prenderà nuovamente le distanze da lui: lei non potrà essere felice così presto dato che il lutto è ancora tanto recente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Episodi USA di Beautiful: Thomas approfitta della situazione

La notizia della notte trascorsa da Steffy e Liam verrà usata da Thomas a suo vantaggio. Le anticipazioni di Beautiful sugli episodi USA chiariscono che Forrester istruirà Douglas affinché chieda alla Logan di fargli da mamma sposando il papà. La proposta di matrimonio atipica non troverà al momento la risposta della diretta interessata, anche se essa dovrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana.

Stando agli spoiler, infatti, Liam e Brooke si troveranno a discutere con Hope per convincerla ad annullare il fidanzamento e a non sposare Thomas. Di diversa opinione sarà Ridge, secondo il quale la moglie e l'ex genero non dovranno intromettersi in faccende che non li riguardano. E proprio le diverse vedute nei confronti di questa relazione, spingeranno i coniugi Forrester a delle discussioni che potrebbero segnare l'inizio di una crisi insanabile nel loro rapporto.