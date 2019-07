Le puntate americane di Beautiful continueranno ad essere ampiamente caratterizzate dalle conseguenze del lutto che ha duramente colpito Hope, facendole cambiare la visione della vita e le aspirazioni per il futuro.

Nelle trame che in Italia andranno fra qualche mese, la Logan deciderà di divorziare da Liam per lasciarlo libero di vivere al fianco di Phoebe e Kelly, dando alle bambine la felicità di cui hanno bisogno. La figlia di Brooke, invece, accetterà di sposare Thomas ma nella sua decisione non sarà spinta dall'amore.

Al contrario: il suo 'sì' sarà dettato dalla speranza di rendere felice Douglas, cercando di riempire il vuoto lasciato da Caroline (morta prematuramente a causa di un'emorragia cerebrale). Il fidanzamento di Hope e Thomas non nascerà quindi sotto i migliori auspici, come confermato dalle distanze che la giovane Logan prenderà dal punto di vista fisico, rifiutando di vivere dei momenti di passione con lo stilista.

Beautiful anticipazioni: Hope continua a rifiutare Thomas

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate USA sanciranno il passo falso di Hope, che accetterà di sposare Thomas solo per fare da mamma a Douglas.

Oltre a voler rendere felice il bambino, la figlia di Brooke penserà così di alleviare le sue sofferenze, ancora forti dopo la prematura 'morte' di Beth. E in attesa di scoprire quando e come arriverà la svolta sul segreto dell'anno, la Logan metterà in chiaro anche con il suo fidanzato le ragioni della sua decisione. Gli dirà di non essere innamorata di lui e le sue affermazioni saranno confermate anche dai fatti, dato che la giovane rifiuterà di trascorrere la notte insieme al rampollo Forrester.

Il suo iniziale rifiuto non farà arrabbiare Thomas il quale si dirà certo che i sentimenti potranno comunque nascere un po' alla volta. Ma la situazione molto presto potrebbe cambiare.

Trame USA Beautiful: Thomas velocizza la data delle nozze

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful, Thomas farà subito pressioni con Hope affinché fissi la data per le nozze. Sarà ben consapevole, infatti, dei rischi che correrà sia a causa del segreto sullo scambio di culle che per le pressioni intorno alla Logan.

Brooke sarà estremamente contrariata dalla decisione della figlia e insisterà con lei affinché non compia un errore del quale potrebbe pentirsi. E di stesso avviso sarà anche Liam, che rinnoverà il suo amore alla ex moglie, chiedendole di non fidarsi di Thomas.

Gli spoiler relativi alle trame d'oltreoceano chiariscono, però, che i preparativi entreranno nel vivo e la coppia inviterà amici e parenti alla cerimonia. Ma il fatidico 'sì' ci sarà o qualcuno interromperà le nozze per rivelare che Beth è viva?

Sempre più persone saranno a conoscenza delle sorti della bambina e, oltre a Xander, anche Flo comincerà a dare segni di pentimento, dicendosi convinta che la cugina Hope non debba soffrire ancora per l'inesistente lutto. Proprio la Fulton potrebbe quindi essere il personaggio chiave per portare la verità a galla una volta per tutte.