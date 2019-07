L'attesa dei telespettatori americani è ormai giunta al termine, poiché già nelle prossime puntate statunitensi di Beautiful verrà svelato il segreto relativo alla vera identità di Phoebe Forrester. Saranno decisivi, sotto quest'aspetto, gli episodi che andranno in onda negli States tra fine luglio e inizio agosto, durante i quali Liam e Wyatt metteranno insieme i tasselli dell'intricato puzzle.

I due fratelli Spencer effettueranno delle indagini separate: Liam farà delle verifiche sui documenti d'adozione di Phoebe, potendo contare anche sull'appoggio di Steffy, mentre Wyatt riceverà delle importanti notizie dall'ospedale di Las Vegas al quale in passato si era rivolta Flo Fulton, la presunta madre biologica della bambina.

Ciò li porterà a delle rapide conclusioni che permetteranno finalmente a Hope di riabbracciare la piccola creduta morta durante il parto a Catalina. Ma sarà davvero tutto scontato a questo punto? L'entrata in scena di un medico nelle puntate americane di fine agosto, il dottor Armstrong, induce a ritenere che potrebbero emergere nuovi imprevisti.

Anticipazioni americane Beautiful: Beth viene restituita a Hope

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni statunitensi di Beautiful, Liam resterà sorpreso nell'apprendere che Flo e Thomas condividono un segreto, e per questo motivo deciderà di studiare i documenti che hanno permesso a Steffy di adottare Phoebe in tempi tanto rapidi.

Nel frattempo Flo entrerà in crisi dopo aver appreso alcuni particolari sul passato di Thomas, diventato a tutti gli effetti il marito di Hope. La Fulton si renderà conto che il giovane potrebbe fare del male alla cugina, e ciò la spingerà a confessare il terribile scambio di culle.

Nelle puntate in onda in America dal 29 luglio al 2 agosto, infatti, una persona inaspettata (dovrebbe trattarsi di Douglas) metterà Liam sulla buona strada, e successivamente lui e Wyatt resteranno sconvolti nell'ascoltare la rivelazione di Flo.

Nulla, a questo punto, potrà separare Beth dalla sua mamma. Infatti i primi spoiler riguardanti gli episodi che i telespettatori degli States potranno seguire nella settimana del 5 agosto, segnalano che la bambina verrà restituita a Hope.

Trame Beautiful: entra in scena il dottor Armstrong

Le anticipazioni americane della nota soap opera segnalano che molte persone rimarranno sconvolte dalla verità su Beth/Phoebe.

Quest'ultima verrà restituita alla madre biologica, lasciando presagire che Steffy non avrà intenzione di opporsi al naturale ricongiungimento della bambina da lei adottata e Hope. Comunque tutto ciò dovrebbe avere anche delle conseguenze legali, giacché è prevista l'entrata in scena del detective Sanchez, che come sempre avrà il volto dall'attore Jeremy Ray Valdez.

Ma non solo: alla fine di agosto il pubblico degli Usa assisterà all'intervento di un medico, il quale sarà in qualche modo legato proprio alla trama di Beth/Phoebe.

Il famoso attore Vincent Irizarry interpreterà il dottor Jordan Armstrong, e la sua provenienza da Las Vegas - città di origine di Flo e nella quale ha vissuto anche Reese Buckingham - lascia intendere che questa storyline potrebbe avere ancora diversi aspetti da chiarire. Dunque, sarà meglio non dare nulla per scontato in merito alla vera identità della bambina.