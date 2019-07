Continuano gli appuntamenti in compagnia dell'apprezzata soap opera 'Beautiful' che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni svelano che, nelle prossime puntate americane, ci sarà uno sviluppo importante nella vita dei personaggi principali. Ci sarà il momento della verità intorno allo scambio delle culle che diventerà realtà e si giungerà alla realtà dei fatti. Si comprenderà che la piccola Beth è viva e il suo vero nome è quello di Phoebe Forrester Jr.

Le trame intorno a questa vicenda si dilungheranno più del previsto creando nuovi colpi di scena e si tratta di una delle tematiche più frequenti nel mondo della fiction.

Una tematica che sarà presente nella soap opera per molte settimane

Un esempio si ritrova nella Serie TV intitolata "General Hospital", la cui vicenda ha avuto inizio nel 2018 e non si è ancora scoperta la verità. Ci sarà minore attesa per i fan di Beautiful che dovranno attendere poche puntate per venire a conoscenza di questo segreto e arrivare alla scoperta di questo inganno.

Inoltre gli spoiler rivelano che, nelle puntate intercorrenti tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto, Liam dovrà fare i conti con questa situazione. Il figlio di Bill non riuscirà a contenere la propria furia per via di questo segreto.

Nuovi colpi di scena

Wyatt, dal canto suo comincerà a essere sconvolto per via di questa vicenda dopo aver assistito alla confessione ricevuta dalla fidanzata Flo.

Quest'ultima si dirà pronta per dire la verità dopo aver mantenuto per lungo tempo la riservatezza. Liam deciderà di fare delle indagini sulla persona di Flo e il figlio dell'editore si troverà vicino alla verità. La cugina di Hope sceglierà di raccontare il segreto sulla piccola Beth. C'è stato un comunicato della produzione che ha spiegato la presenza di ulteriori colpi di scena.

Le anticipazioni date sui social dalla protagonista Annika Noelle

I protagonisti di Beautiful sono molto presenti sui social e l'attrice Annika Noelle si è resa protagonista di una chat con le fan nel corso della quale ha spiegato che, da questo momento, non bisogna perdere gli episodi della soap.

Non sono mancate le parole di Jacqueline Maclnnes Wood, interprete del personaggio di Steffy che ha adottato la piccola Beth considerandola come una figlia. Ci saranno delle conseguenze su Steffy che vede la bambina come sangue del proprio sangue. Gli autori di Beautiful fanno notare l'importanza legata alla parentela biologica come avvenuto in precedenza con altri personaggi, tra i quali spicca il nome di Jack Marone che ha avuto una storia complessa con Taylor.

Infine non si può dimenticare il pensiero di Thomas che pensava di essere fratello di Douglas.