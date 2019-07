Le anticipazioni di Beautiful che arrivano dalle trame americane svelano che finalmente Hope scoprirà la verità sulla sua bambina, fino ad ora creduta morta. La Logan e Liam arriveranno alla verità sulla piccola Beth, ma non sarà semplice per loro ricomporre la famiglia. Hope infatti sarà ancora sposata con il pericoloso Thomas e Steffy non riuscirà facilmente a separarsi dalla piccola Phoebe.

Liam apprenderà che Thomas e Florence nascondono un segreto

Tutto avrà inizio quando il giovane Spencer si troverà ad ascoltare un dialogo tra Thomas e Florence e in lui si insinueranno dei sospetti che lo spingeranno ad indagare.

Dalla discussione sarà evidente che la ragazza e il marito di Hope nascondono un segreto importante. Liam allora chiederà aiuto a Wyatt, il ragazzo che ha una relazione con Flo, la "finta" madre adottiva della bambina in seguito adottata da Steffy e chiamata Phoebe.

Nel frattempo Thomas porterà la moglie Hope in viaggio di nozze facendole una sorpresa, ma la Logan non ne sarà molto entusiasta, continuando a innescare nel Forrester la rabbia per i continui rifiuti. Hope si era infatti già negata a lui subito dopo le nozze e per Thomas la frustrazione comincerà ad aumentare.

Flo racconterà tutta la verità sul parto di Hope

Florence non riuscirà a lungo a mantenere il suo segreto e, presa dai sensi di colpa e dal forte sospetto sul passato oscuro e pericoloso di Thomas, deciderà di confessare finalmente tutta la verità e racconterà anche a Ridge e Brooke cosa è successo al momento del parto. Alla nascita della bambina, il dottor Reese, per risolvere i suoi problemi economici, finse la morte della piccola Beth e la diede in adozione a Steffy, ignara di tutto.

Finalmente, Hope e Liam giungeranno alla verità e potranno avere la tanto desiderata famiglia, ma ci saranno ancora dei problemi da risolvere. Steffy dovrà separarsi dalla bambina che ha cresciuto con amore e inoltre Hope sarà ancora sposata con Thomas. Quest'ultimo, tra l'altro a conoscenza del grande segreto da molte tempo, sarà disposto a tutto pur di tenere con sé la moglie. Il giovane, in preda all'ossessione per Hope, pur di non perderla aveva già provocato la morte di Emma per far sì che non venisse a galla il segreto della bambina.

In ogni caso, nonostante le molte difficoltà del caso, Liam, Hope e la piccola Beth torneranno presto a riabbracciarsi e le anticipazioni promettono momenti molto emozionanti per il telespettatori che aspettano questo avvenimento da molto tempo. Sicuramente, la soap ambientata a Los Angeles non smetterà di stupire e Thomas studierà le mosse da seguire per far fronte a questa situazione.