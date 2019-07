La storyline che ha tenuto banco nelle puntate americane di Beautiful fin dall'inizio del 2019 è destinata a volgere al termine: nei primi giorni di agosto, Liam e Wyatt scopriranno che Beth è viva e Hope verrà subito informata dell'incredibile notizia. Le emozioni del momento aumenteranno ancor più quando i genitori biologici della bambina avviseranno Steffy dell'accaduto, rivelandole i dettagli del terribile piano orchestrato da Reese con la collaborazione di Flo Fulton.

Ma la scoperta della verità sembra essere l'inizio di altri problemi che coinvolgeranno Brooke e Ridge: i due coniugi Forrester, come più volte accaduto in passato, avranno diverse opinioni sulla storia di Beth e sosterranno l'una e l'altra figlia. Anche un'altra coppia sarà inevitabilmente coinvolta in tale questione, giungendo ad una crisi apparentemente insanabile. Per Wyatt, infatti, sarà difficile accettare che Flo abbia mentito fin dall'inizio, causando tali sofferenze a tante persone.

Ridge e Brooke si schierano da due parti diverse

Cosa accadrà dopo che la verità su Beth giungerà a galla? È quanto si chiedono i fan di Beautiful incuriositi sulle conseguenze che tale notizia avrà nella vita di tutte le persone coinvolte. La neonata, infatti, è stata adottata da Steffy e il suo ritorno alla madre biologica potrebbe non essere tanto scontato, senza neppure sottoporre la piccola ad un test del DNA.

I primi spoiler relativi alle puntate della settimana del 5 agosto segnalano che, in effetti, le discussioni in famiglia e ci saranno e che esse coinvolgeranno Brooke e Ridge. I due coniugi Forrester avranno diverse vedute nella delicata vicenda prendendo l'una le difese di Hope e l'altro di Steffy. Tale indizio fa dunque presagire ad una nuova battaglia tra le due storiche rivali in amore, che potrebbe richiedere l'intervento del dottor Armstrong, previsto per fine agosto.

Flo tenta di salvare la relazione con Wyatt

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane confermano che Ridge e Brooke non saranno l'unica coppia potenzialmente in crisi. Anche Wyatt e Flo dovranno fare i conti con le bugie che hanno sconvolto le loro vite e che per mesi hanno continuato a causare sofferenze alle persone tanto care allo Spencer. Quest'ultimo aveva lasciato Sally per una piccola menzogna relativa ad un messaggio scambiato con Thomas, ed è davvero difficile credere che possa perdonare Flo per il suo atroce intrigo.

A tal proposito, gli spoiler precisano che Flo tenterà di salvare la sua relazione con Wyatt dopo la confessione del suo coinvolgimento nella finta adozione di Phoebe e che la Fulton (insieme a Zoe e Xander) dovranno fare i conti con la reazione calda di Ridge.