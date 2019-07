Il cast di Beautiful si è arricchito nell'anno in corso di due nuove protagoniste. In America sono già conosciute e si chiamano Flo Fulton e Shauna, sua madre che l'attrice Denise Richards interpreta. Storm Logan potrebbe essere il padre della ragazza, nata da una relazione con la madre. La donna in un primo momento pensava di avere concepito Flo in seguito a una storia di breve durata con Bill Spencer.

Pubblicità

Pubblicità

Shauna ha nascosto a Flo l'identità del padre

Le puntate di Beautiful, nell'edizione americana, verranno trasmesse in Italia tra parecchi mesi. Dall'America le anticipazioni hanno reso noto, ormai da qualche tempo che ci sono state ben due new entry: madre e figlia.

Shauna è il nome della prima che è rimasta incinta di Flo, la seconda, in seguito a una relazione senza alcun seguito con Bill Spencer.

Pubblicità

L'editore però non è stato molto benevolo con la sua amante, al punto che la donna ha tenuto nascosto il nome del padre naturale alla figlia. Le due donne avranno ruoli importanti nelle puntate americane di agosto 2019.

Inaspettatamente però tutto si complicherà quando Shauna saprà che è Wyatt che ha fatto battere forte il cuore a Flo. Malauguratamente egli è uno Spencer, la madre ha immediatamento associato la love story della figlia a un incesto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Beautiful

La Fulton scopre il nome del padre naturale di Flo

La Fulton madre avrà modo di togliersi ogni pensiero, quando giungerà a risalire al padre naturale di Flo. Si trattava infatti di un uomo di legge e lavorava come legale per la famiglia Logan. L'avvocato non è più in vita, si è suicidato, la giovane però avrà una famiglia grande e ricca. Non solo Flo diverrà benestante e otterrà di fare parte della Forrester Creation, ma troverà un uomo che la ama, Wyatt, e un futuro prestigioso grazie alla parentela altolocata.

Shauna quindi insistiterà con Flo affinchè mantenga nascosto ciò che è avvenuto tra Beth Spencer e Phoebe Forrester. La ragazza non dovrà essere minimamente ritenuta responsabile del fatto. Flo, secondo la madre, non può correre il pericolo di essere cacciata e di perdere tutto. Reese Buckingham, secondo la Fulton madre è la responsabile di tutto.

La partenza per Las Vegas

Shauna lascerà Los Angeles per raggiungere Las Vegas.

Pubblicità

Tutti coloro che erano al corrente dell'insidioso segreto non dovranno svelarlo. In particolare una dovrà essere tolta di mezzo, così Flo non risentirà di sensi di colpa e potrà vivere serena la sua nuova esistenza.

La Fulton madre tornerà in un video a sollevare la figlia dai sensi di colpa che non mancheranno. Secondo Arkansas Gazette, Flo svelerà alla madre le sue paure e il comportamento di Thomas, che sembra minacciarla.

Pubblicità

Shauna tornerà in Beautiful probabilmente nel prossimo mese di agosto a difendere e sorreggere la figlia.