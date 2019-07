Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera americana 'Beautiful' che si distingue per la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Gli spoiler rivelano che, nelle prossime puntate americane, ci saranno dei colpi di scena nel rapporto tra Thomas e Hope. Il figlio di Ridge cambierà atteggiamento e comincerà a essere aggressivo nei confronti della futura moglie. Le conseguenze di questo atteggiamento ricadranno sul piccolo Douglas, di cui si è servito il giovane Forrester per avere un riavvicinamento con Hope, nella speranza di poter costruire una famiglia con la Logan. La figlia di Brooke ha visto il matrimonio come una possibilità di allontanarsi dal trasporto nutrito nei confronti di Phoebe.

La figlia di Brooke non riesce a ritrovare il giusto equilibrio

La bionda figlia di Brooke sarà ignara che la bambina è sua figlia, frutto della relazione con Liam. Phoebe è stata adottata da Steffy e poche persone sono a conoscenza che la bimba è in realtà Beth. Hope, con il passare del tempo, si renderà conto che le nozze con Thomas non risolveranno tutti i suoi problemi. La ragazza comprenderà di non aver ritrovato la completa serenità e penserà di aver fatto una scelta sbagliata iniziando la relazione con lui.

L'ex compagna di Liam non avrà il coraggio di concedersi al nuovo marito nel corso della prima notte di nozze, facendo crollare le certezze del giovane Forrester. Quest'ultimo comincerà a essere infastidito dai continui rifiuti e non saprà in quale modo risolvere la complicata situazione, ma troverà una soluzione.

Douglas apprende la verità sulla piccola Phoebe, che in realtà è Beth

Il figlio di Ridge cercherà di conquistare l'amore di Hope organizzando una luna di miele all'interno di un albergo ma la ragazza non riuscirà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti dello Spencer.

Thomas sarà stanco di accettare questo strano comportamento della moglie. Douglas nel frattempo, avrà modo di ascoltare le parole del padre. Il bimbo scoprirà così che Beth (la figlia che Liam e Hope credono sia morta) è viva e si chiama Phoebe. Thomas si accorgerà che il figlio ha ascoltato le sue parole e proverà a depistare il bambino Il nuovo e pericoloso marito di Hope sarà preso da uno scatto di ira e minaccerà il primogenito di partire per New York, senza portarlo con lui, in modo da spaventarlo.

Il giovane Forrester inoltre, penserà anche alla possibilità di scappare con Hope per evitare che venga a galla la verità su Phoebe. Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano infine che il piccolo Douglas non riuscirà a migliorare i rapporti con Thomas, da lui accusato di non parlargli mai della madre Caroline.